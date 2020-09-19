BLACKPINK ve PUBG MOBILE ortaklığı geliyor

BLACKPINK x PUBG MOBILE ortaklığına dair henüz fazla bir detay olmasa da şu ana kadar iki taraf da hem oyunun hem müzik grubunun hayranlarını heyecanlandıran görseller paylaştı. Ayrıca yakım zamanda PUBG MOBILE oyuna gelecek olan yeni “BI-ping-bong ışık çubuklarını” duyurdu. Bu da oyuna gelecek projeyle beraber bir kozmetik veya silah olarak gelecek olabileceğini akıllara getirdi.







Ortaklığın duyuruları ise müzik grubunun Kasım ayında çıkacak olan albümü ‘The Album’den kısa süre önce duyuruldu. Albümün dijital kapağının resmi ise duyuru görselinde bulunan loot sandığının üstünde yer alıyor.







YGENT FAMILY’nin yanında PUBG MOBILE da ortaklıkla ilgili detay veren bir paylaşımda bulundu. Recall Event boyunca oyuncular BLACKPINK temalı, pembe ve siyah kozmetik ürünlere sahip olabilecek.



BLACKPINK’in single albümü, The Album’den iki hafta önce 18 Eylül’de çıktı. Ancak grubun PUBG MOBILE’a ne zaman dahil olacağı bilinmiyor.

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