“BlackEagle” Tosun Paşa için havalanıyor

TC-SER kuyruk tescilli uçak TSİ 17:15’te İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanıp Cenk’i getirmek için Liverpool’a doğru hareket edecek. Beşiktaşlı İş İnsanı Tarkan Ser tarafından bilabedel Cenk Tosun’u getirmesi için Liverpool Havalimanı’na yönlendirilen uçak, İngiltere saati ile 18:00’da Türkiye’ye doğru hareket edecek. Cenk Tosun ve ailesi taşıyacak olan uçak bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yapacak.





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