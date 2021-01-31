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Futbol
Haber Giriş: 31.01.2021 - 16:51 | Son Güncelleme:

“BlackEagle” Tosun Paşa için havalanıyor

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“BlackEagle” Tosun Paşa için havalanıyor
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Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Milli Futbolcu Cenk Tosun’u İstanbul’a taşıyacak olan Beşiktaşlı İş İnsanı Tarkan Ser’in sahibi olduğu Black Eagle Havacılık şirketi filosuna ait TC-Ser kuyruk tescilli uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan bugün TSİ 17:15’te havalanacak .

TC-SER kuyruk tescilli uçak TSİ 17:15’te İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanıp Cenk’i getirmek için Liverpool’a doğru hareket edecek. Beşiktaşlı İş İnsanı Tarkan Ser tarafından bilabedel Cenk Tosun’u getirmesi için Liverpool Havalimanı’na yönlendirilen uçak, İngiltere saati ile 18:00’da Türkiye’ye doğru hareket edecek. Cenk Tosun ve ailesi taşıyacak olan uçak bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yapacak.

“BlackEagle” Tosun Paşa için havalanıyor

“BlackEagle” Tosun Paşa için havalanıyor

“BlackEagle” Tosun Paşa için havalanıyor

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