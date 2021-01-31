“BlackEagle” Tosun Paşa için havalanıyor
Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Milli Futbolcu Cenk Tosun’u İstanbul’a taşıyacak olan Beşiktaşlı İş İnsanı Tarkan Ser’in sahibi olduğu Black Eagle Havacılık şirketi filosuna ait TC-Ser kuyruk tescilli uçak İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan bugün TSİ 17:15’te havalanacak .
TC-SER kuyruk tescilli uçak TSİ 17:15’te İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan havalanıp Cenk’i getirmek için Liverpool’a doğru hareket edecek. Beşiktaşlı İş İnsanı Tarkan Ser tarafından bilabedel Cenk Tosun’u getirmesi için Liverpool Havalimanı’na yönlendirilen uçak, İngiltere saati ile 18:00’da Türkiye’ye doğru hareket edecek. Cenk Tosun ve ailesi taşıyacak olan uçak bu akşam İstanbul Atatürk Havalimanı’na iniş yapacak.
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