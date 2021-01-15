Black Ops Cold Warâ€™a dereceli oyun sistemi gelecek mi?

Call of Duty topluluÄŸu arasÄ±nda hala SBMM tartÄ±ÅŸmasÄ± sÃ¼rerken, oyunda SBMMâ€™ye yer verilirken rekabetÃ§i sistem eklemenin Ã§ok da zor olmayacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nenler var. SBMM oyuncularÄ± yetenek seviyelerine gÃ¶re eÅŸleÅŸtiren sisteme verilen ad. Yani dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyeli oyuncular dÃ¼ÅŸÃ¼k seviyedeki oyuncularla eÅŸleÅŸirken, daha Ã¼st rÃ¼tbeye sahip oyuncular da kendi denkleriyle eÅŸleÅŸiyor. Oyuna rekabetÃ§i sistemin eklenmemesi konusu ise giderek bÃ¼yÃ¼dÃ¼.

Black Ops Cold Warâ€™a dereceli sistem geliyor mu?

YakÄ±n zamanda paylaÅŸÄ±lan bir Reddit gÃ¶nderisi altÄ±nda Optic COD Player Scump isimli kullanÄ±cÄ±,ÂTreyarch geliÅŸtiricisi David Vonderhaar ve bir baÅŸka Treyarch geliÅŸtiricisi FoxhoundFPS oyuna dereceli sistemin gelmesi Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ancak bu Ã¶zelliÄŸin oyuna ne zaman geleceÄŸine dair herhangi bir ÅŸey sÃ¶ylenmedi.