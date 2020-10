Black Ops Cold War Zombies fragmanı yayınlandı

Son haftalar içinde yayınlanan kısa tanıtım videoları ve blog yazılarının ardından Black Ops Cold War Zombies modu resmi olarak duyuruldu. Yaklaşık 9 dakikalık resmi fragman Call of Duty’nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

The next generation of Zombies is here. New story, New characters, New ways to play.



Get your first look at #BlackOpsColdWar Zombies. pic.twitter.com/fz5dmobDhq