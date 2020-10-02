Black Ops Cold War Zombies fragmanı yayınlandı

Son haftalar içinde yayınlanan kısa tanıtım videoları ve blog yazılarının ardından Black Ops Cold War Zombies modu resmi olarak duyuruldu. Yaklaşık 9 dakikalık resmi fragman Call of Duty’nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

The next generation of Zombies is here. New story, New characters, New ways to play.



Get your first look at #BlackOpsColdWar Zombies. pic.twitter.com/fz5dmobDhq — Call of Duty (@CallofDuty) September 30, 2020

Black Ops Cold War Zombies ayrıntıları

Black Ops Cold War Zombies, Die Maschine’de geçen dört kişilik bir co-op modu. Gelecek modun aşağıdaki içeriklerle geleceği duyuruldu.

Cross-Play ve Cross-Gen

Savaş Bileti İlerlemesi ve Teçhizatlar

Nadir Silahlar

Saha Yükseltmeleri

Ekipmanlar

Perk güçlendirmeleri

Gıda maddeleri

Zombi modunda oynayarak geçen süre, savaş bileti ilerlemesine işleyecek. Oyuncular, ilerlemelerine göre kazandıkları teçhizat desteğiyle de oyunu oynayabilecek. Pack-a-Punch makinesiyle oyuncular istedikleri silahları geliştirebilecekler. Her silahın bulunabilirliği farklı olacak ve daha nadir silahların verdiği hasar daha yüksekken ek aksesuarları olacak.