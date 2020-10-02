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Haber Giriş: 02.10.2020 - 09:33 | Son Güncelleme:

Black Ops Cold War Zombies fragmanı yayınlandı

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Black Ops Cold War Zombies fragmanı yayınlandı
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Yayınlanan resmi Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies fragmanı, yeni oyun modu hakkında oyunculara ipuçları verdi.

Son haftalar içinde yayınlanan kısa tanıtım videoları ve blog yazılarının ardından Black Ops Cold War Zombies modu resmi olarak duyuruldu. Yaklaşık 9 dakikalık resmi fragman Call of Duty’nin resmi Twitter hesabından paylaşıldı.

Black Ops Cold War Zombies ayrıntıları

Black Ops Cold War Zombies, Die Maschine’de geçen dört kişilik bir co-op modu. Gelecek modun aşağıdaki içeriklerle geleceği duyuruldu.

  • Cross-Play ve Cross-Gen
  • Savaş Bileti İlerlemesi ve Teçhizatlar
  • Nadir Silahlar
  • Saha Yükseltmeleri
  • Ekipmanlar
  • Perk güçlendirmeleri
  • Gıda maddeleri

Zombi modunda oynayarak geçen süre, savaş bileti ilerlemesine işleyecek. Oyuncular, ilerlemelerine göre kazandıkları teçhizat desteğiyle de oyunu oynayabilecek. Pack-a-Punch makinesiyle oyuncular istedikleri silahları geliştirebilecekler. Her silahın bulunabilirliği farklı olacak ve daha nadir silahların verdiği hasar daha yüksekken ek aksesuarları olacak.

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