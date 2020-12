Black Ops Cold War yeni sezon çıkış tarihi ertelendi

Call of Duty oyuncuları tarafından çıkması beklenen Sezon Bir ile hem yakın zamanda yayınlanan Call of Duty Black Ops: Cold War'a hem de entegrasyon sayesinde Call of Duty: Warzone'a çeşitli yeni içerikler gelecek.

Geliştiriciler tarafından ilk sezon güncellemesinin 10 Aralık tarihinde geleceği açıklanmıştı ancak bu tarih yine geliştiriciler tarafından 16 Aralık’a ertelendi. Ancak bu 6 günlük ertelenme durumu oyunun hayranları tarafından anlayışla karşılandı. Oyun topluluğunun bu davranışı karşısında geliştirici Treyarch, oyuncuların anlayış ve desteği karşısındaki minnetlerini göstermek için hayranlara bir jest hazırladı. Black Ops Cold War oyuncuları 12 Aralık’tan (Türkiye saatiyle 21.00’dan itibaren) 16 Aralık’ta Sezon Bir’in gelişine kadar oynadıkları maçlardan Double XP ve Double Weapon XP kazanabilecek. Bu da oyunculara sezon güncellemesinden önce ‘XP kasmak’ için dört uzun gün veriyor.

Sezon Bir ile birlikte yeni operatörler, silahlar, oyun ilerleyişi ve Battle Pass ödülleri gelecek. En iyi haber ise bu sezonun ücretsiz olması. Belirlenen tarihler arasında oyuna katılan ve giriş yapan oyuncular ise yeni güncelleme geldiğinde iki ücretsiz paketin sahibi olacak. Bu iki paketi kazanmak için giriş yapılması belirlenen süre ise (Türkiye saatiyle) 8 Aralık 21:00’den 15 Aralık 23:00’e kadar.

Bu iki ücretsiz paket şunları içeriyor:

“Field Research” Paketi

1 Epic Operator Skin (Park)

1 Epic SMG Weapon Blueprint

1 Epic Reticle

1 Epic Calling Card

1 Rare Weapon Charm

“Certified” Paketi

1 Epic Operator Skin (Garcia)

1 Rare Assault Rifle Weapon Blueprint

1 Epic Reticle

1 Epic Weapon Charm