Black Ops Cold War yeni prestij sistemi

Bununla birlikte Call of Duty: Black Ops Cold War’a oyuncuların çok sevdiği prestij sistemi geri geliyor. Ancak oyuncuların kafası bazı yeniliklerin olmasından dolayı biraz karışık. Oyuncular 55. Seviyeye ulaştıktan sonra prestij olmuş olacaklar ve ilerlemeye bu şekilde devam edecekler. Ancak oyuncuların endişelendiği gibi her silahı yeniden açmanız gerekmeyecek.

Call of Duty: Black Ops Cold War’daki prestij sistemiyle oyuncular daha fazla teçhizat ve kozmetik edinebilecek. Yeni sistemde oyuncular prestij rütbelerini gösterebilecekler. 29 Kasım’dan itibaren üç kez Prestij rütbesi edinebilir ve üç farklı armaya sahip olabilirsiniz. Prestijde ikinci seviyeye ulaşmak ise oyunculara Hauer 77’ye özel Nightfall skin’ini kazandıracak. Call of Duty oyunları arasında yapılacak entegrasyonla, bu sistem diğer oyunlarda da geçerli olacak.

Treyarch’ın yaptığı açıklamaya göre ilk sezonda üç prestij seviyesi bulunurken bu sayı diğer sezonlarda maksimum dördü bulacak.