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Haber Giriş: 15.12.2020 - 09:42 | Son Güncelleme:

Black Ops Cold War Sezon 1 yeni Gulag alanları

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Black Ops Cold War Sezon 1 yeni Gulag alanları
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Black Ops Cold War Sezon 1 ile oyunculara iki yeni Gulag deneyimi geliyor.

Gulag, çıktığı tarihten beri Warzone’un en beğenilen ve inovatif kabul edilen özelliklerinden biri olarak kabul edilmişti. Pek çok oyuncu, kendilerine oyuna geri dönmek için bir şans verilmesi ve yeteneklerini bir kez daha kullanabilmek için şans verilmesini seviyor. Gulag oyunlarda varlığını sürdürmekle birlikte Sezon 1 ile birlikte oyuna iki yeni Gulag arenası eklenecek.

Black Ops Cold War Sezon 1 yeni Gulag alanları

Verdansk Gulag

The Gulag Showers, yeni bir arenayla değiştirildi. Nuketown’dan esinlenilerek tasarlanan alanda oyuncular, Black Ops Cold War temalı küçük bir harita dövüşecek.

Black Ops Cold War Sezon 1 yeni Gulag alanları

Rebirth Island Gulag

Bu arenada oyuncular orta oda bulunan bir koridorun sonuna doğacak. Bununla birlikte, güvenli bir ada düzeninde olan bu odanın her iki ucunda metal detektörler yer alıyor. Bu da bu harita içerisinde oyuncuların kuşatma fırsatlarının sınırlı olabileceği anlamına geliyor.

Black Ops Cold War Sezon 1 oyuncularla 16 Aralık’ta buluşacak. Oyuna gelecek yenilikler arasında Treyarch’ın duyurduğu bu iki Gulag haritasından ve geçmişte de aktardığımız çok daha fazla içerik yer alıyor.

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