Black Ops Cold War Open Beta’ya getirilen tüm değişikler açıklandı

Oyunun geliştiricileri geçtiğimiz gün Twitter üstünden alpha sürümünün ardından açık beta sürümüyle gelecek değişiklikleri açıkladı.

We’ve got Beta patch notes! See what’s new since Alpha:



• Movement updates

• Weapon tuning

• More Gunsmith stats

• Visual upgrades

• Footstep improvements

• Audio enhancements

• Scorestreak system tweaks

• Spawn logic changes

• Bug fixes + morehttps://t.co/VLuuCqbJQr pic.twitter.com/dK78mnwWQw — Treyarch Studios (@Treyarch) October 7, 2020

Treyarch, değişiklikleri barındıran listeyi bir blog gönderisi olarak yayınladı. Gönderinin tamamına buradan ulaşılabilir. Biz ise listedeki en önemli değişikliklerden bahsedeceğiz.

Göze çarpan ilk değişiklik kaymayı iptal etmenin kaldırılması oldu. Çok sık ‘sprint’ yapan oyuncular için düşük bir kayma hızı ayarlaması ve hatta bazı cezalar getirildi.

Cephane ve ‘Gunsmith’e de değişiklik geliyor. Gunsmith, açık beta sürümünde alpha’ya göre daha fazla özellik bulunduracak. Ayrıca, silahları ateşlemek ve nişan almak için yeni animasyonlar eklendi. Ancak bu animasyonlar AK-74U gibi bazı silahlar için geçerli değil.

Keskin nişancı tüfeklerindeki nişan alma yardımı ‘aim assist’ ise geri geliyor. Bununla birlikte, Balck Ops 2’den beri ilk kez bu özellik oyun dâhil edilmiş olacak.

Diğer bir önemli değişiklik ise yürüme seslerinde. Açık beta sürümünde Ninja özelliğine sahip olsanız da olmasanız da eğilerek yürümede neredeyse hiç ses çıkarmayacaksınız. Ama Ninja özelliğine sahipseniz yürürken çıkardığınız ses %50 azalarak neredeyse duyulmaz bir hal alacak. Bu da oyun topluluğu tarafından çokça dile getirilen isteklerden biriydi.

Son olarak Scorestreak sistemine de değişiklik geliyor. Görevleri belirli oyun modlarında oynamak artık yüksek ‘streak’leri kazanmak için ek puanlar almanızı sağlayacak. Bununla birlikte Spy Plane streak’ine de bir değişiklik geliyor. Spy Plane artık neredeyse gelişmiş bir UAV (insansız hava aracı) görevi görecek. Spy Plane minimap’e girdiği zaman düşmanlar kırmızı ok olarak görünecek. Bu özellik ise açık beta yayınlanana kadar kontrol edilip geliştirilecek.

Bunlar oyuna açık beta sürümüyle gelecek en önemli değişikliklerden bazılarıydı. Tam listeye yukarıda paylaştığımız linkten ulaşabilirsiniz.