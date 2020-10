Black Ops Cold War Open Beta’ya getirilen tüm değişikler açıklandı

Oyunun geliştiricileri geçtiğimiz gün Twitter üstünden alpha sürümünün ardından açık beta sürümüyle gelecek değişiklikleri açıkladı.

We’ve got Beta patch notes! See what’s new since Alpha:



• Movement updates

• Weapon tuning

• More Gunsmith stats

• Visual upgrades

• Footstep improvements

• Audio enhancements

• Scorestreak system tweaks

• Spawn logic changes

• Bug fixes + morehttps://t.co/VLuuCqbJQr pic.twitter.com/dK78mnwWQw