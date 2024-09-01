BJK SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE: Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'!ler!

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Beşiktaş, bu akşam Sivasspor ile mücadele edecek. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak Necip Uysal, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Vincent Aboubakar'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor. mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Ayrıca Müsabakada VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. İşte Beşiktaş-Sivasspor maçı canlı yayın bilgisi!

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Sivasspor maçı bu akşam (1 Eylül) 21.45'te başlayacak.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mer, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, İmmobile.

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SİVASSPOR: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Camara, Bieganski Charisis, Emrah, Moutoussamy, Turgunboev, Manaj.