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BJK SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE: Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'!ler!

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#Beşiktaş#Süper Lig#Sivasspor
BJK SİVASSPOR MAÇI CANLI İZLE: Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda İşte muhtemel 11ler
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2024 15:52

Beşiktaş, Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u ağırlıyor. Siyah beyazlı ekip ligde geçtiğimiz 2. haftayı bay geçmişti. Diğer iki mücadelesinden de sahadan galibiyetle ayrıldı. Açılış karşılaşmasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarı karşısında çıktığı ilk maçta da Antalyaspor'u 4-2 yenmeyi başardı. Öte yandan siyah-beyazlı takımın yeni transferi Felix Uduokhai, Sivasspor maçında görev alması halinde ilk kez Beşiktaşlı taraftarların karşısına çıkacak. BJK-Sivasspor muhtemel 11'ler belli oldu. Peki Beşiktaş-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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Beşiktaş, bu akşam Sivasspor ile mücadele edecek. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan ve uzun süre takımdan ayrı kalacak Necip Uysal, karşılaşmada forma giyemeyecek. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle izinli olan Vincent Aboubakar'ın da karşılaşmada görev alması beklenmiyor. mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Ayrıca Müsabakada VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. İşte Beşiktaş-Sivasspor maçı canlı yayın bilgisi!

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Sivasspor maçı bu akşam (1 Eylül) 21.45'te başlayacak.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mer, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Semih, İmmobile.

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SİVASSPOR: Nikolic, Murat, Radakovic, Sundberg, Camara, Bieganski Charisis, Emrah, Moutoussamy, Turgunboev, Manaj.

 

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#Beşiktaş#Süper Lig#Sivasspor

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