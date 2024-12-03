BJK-FB SÜPER LİG DERBİ BİLETLERİ: Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri satışta mı, ne zaman satışa çıkacak?

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Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig 15. haftada karşı karşıya geliyor. Futbolseverler bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa sunulacağı tarihi araştırıyor. Peki BJK FB maç bileti satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Beşiktaş, 7 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak.

BJK-FB MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri henüz satışa çıkmadı. BJK FB derbi biletlerinin mücadeleden birkaç gün önce satışa sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.