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BJK-FB SÜPER LİG DERBİ BİLETLERİ: Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri satışta mı, ne zaman satışa çıkacak?

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#BJK FB Derbi Biletleri
BJK-FB SÜPER LİG DERBİ BİLETLERİ: Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri satışta mı, ne zaman satışa çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 17:14

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı biletleri satış tarihi ve fiyatları merak ediliyor. Beşiktaş, Süper Lig 15. haftada Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynadığı karşılaşmadan 1-1 berabere ayrılmıştı. Sarı lacivertli ekip ise Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya geldi ve sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. Derbi heyecanını stadyumdan takip etmek isteyenler bilet satışı hakkında detayları araştırıyor. Peki Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri satışta mı, ne zaman satışa çıkacak? BJK FB maç biletleri ne kadar? İşte ayrıntılar...

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Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig 15. haftada karşı karşıya geliyor. Futbolseverler bu mücadeleyi yakından takip edebilmek için biletlerin satışa sunulacağı tarihi araştırıyor. Peki BJK FB maç bileti satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak?

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Beşiktaş, 7 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak.

BJK-FB MAÇ BİLETİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Beşiktaş Fenerbahçe maç biletleri henüz satışa çıkmadı. BJK FB derbi biletlerinin mücadeleden birkaç gün önce satışa sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

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#Beşiktaş#Fenerbahçe#BJK FB Derbi Biletleri

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