BJK AVRUPA LİGİ MAÇI || Bodo/Glimt-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

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Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt'i ağırlıyor. Siyah beyazlı takım, Avrupa kupalarında oynadığı 249 müsabakada 94 galibiyet, 49 beraberlik, 106 yenilgi yaşadı. Temsilcimiz geçtiğimiz hafta Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. 5 maçlık galibiyet özlemine Fenerbahçe derbisini 1-0 kazanarak son veren siyah beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nde ise geçen hafta Maccabi Tel Aviv karşısında mağlup oldu. Diğer taraftan Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku da Norveç'e götürülmeyecek. Beşiktaş'ta sakatlık kervanına katılan bir diğer isim de Ciro Immobile oldu. Fenerbahçe derbisinin son bölümlerinde sakatlık yaşayan yıldız oyuncu da Norveç deplasmanında forma giyemeyecek. İşte Bodo/Glimt-Beşiktaş Avrupa Ligi maçı canlı yayın bilgisi ve muhtemel 11'ler...

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UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI || BODO/GLIMT-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Bodo/Glimt ve Beşiktaş, Avrupa Ligi 6. haftada karşı karşıya geliyor. Aspmyra Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

Slovak hakem Filip Glova yöneteceği müsabaka TRT 1 ekranlarından canlı ve naklen izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

BODO/GLIMT: Haykin, Wembangomo, Björtuft, Gundersen, Bjorkan, Evjen, Berg, Fet, Zinckernagel, Hauge, Helmersen.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Svensson, Emirhan, Bahtiyar, Emrecan, Salih, Al-Musrati, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Semih Kılıçsoy.

SAVUNMADA SAKATLIKLAR MEVCUT

Beşiktaş'ta yarınki kritik mücadele öncesi savunmada görev alan oyuncuların sakatlığı teknik sorumlu Serdar Topraktepe'yi düşündürüyor.

Tedavileri devam eden Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai'nin yanı sıra Fenerbahçe derbisinde sakatlık yaşayan ve daha sonra yapılan antrenmanlara katılmayan Emirhan Topçu'nun durumu belirsizliğini koruyor.

Beşiktaş'ta sarı kart cezası da savunmaya darbe vurdu.

Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku da Norveç'e götürülmeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlık kervanına katılan bir diğer isim de Ciro Immobile oldu.

Derbinin son bölümlerinde sakatlık yaşayan yıldız oyuncu da Norveç deplasmanında forma giyemeyecek.

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CHAMBERLAIN LİSTEDE YOK

Beşiktaş'a derbide 3 puanı getiren isim olan Alex Oxlade-Chamberlain, UEFA listesinde adı yer almadığı için yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

Siyah-beyazlı takımın sezon başında satış listesinde yer alan Chamberlain, transferin gerçekleşmemesinin ardından takımda kaldı.

Eski teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un hiç forma vermediği tecrübeli orta saha, teknik adam değişikliğinin ardından Serdar Topraktepe yönetiminde forma giymeye başladı ve ikinci maçında Fenerbahçe karşısında galibiyetinin mimarlarından oldu.

BODO/GLIMT İLE 5. RANDEVU

Siyah-beyazlı ekip, Bodo/Glimt'le 5. kez karşı karşıya gelecek.

Norveç ekibiyle daha önce 4 defa karşılaşan Beşiktaş, sarı-siyahlı rakibiyle ilk kez 2004 yılında o zamanki adı UEFA Kupası olan organizasyonun 1. turunda karşı karşıya gelmiş ve deplasmanda oynanan mücadele 1-1 sona ermişti. Beşiktaş, İstanbul'daki rövanşı 1-0 kazanarak gruplara kalmayı başarmıştı.

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İki takım geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde aynı grupta eşleşti ve Bodo/Glimt, Norveç ve Türkiye'deki maçlarda sevinerek ayrılan taraf oldu.

Sarı-siyahlılar, kendi evindeki maçı 3-1 kazanırken, İstanbul'dan da 2-1 galip ayrıldı.