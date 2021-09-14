Bjergsen’in 2022’de sahneye geri döneceği söyleniyor

Dünyanın en ikonik League of Legends oyuncularından birisi, gelecek yıl profesyonel arenaya geri dönüyor olabilir. Tyler Erzberger'in bir raporuna göre, TSM'in baş antrenörü ve eski yıldız orta koridor oyuncusu Bjergsen, 2022'de yeniden profesyonel olarak oynayacak.

25 yaşındaki oyuncu, takımın o yılki Dünya Şampiyonasında bir galibiyet elde edememesinin ardından 2020'nin sonunda oyunculuktan baş antrenörlüğe geçiş yaptı. Daha sonra, kariyerinin bir sonraki bölümüne geçtiği için ana kadroda yerine PowerOfEvil getirildi. Ancak kaynaklardan gelen raporlara göre süperstarın sözleşmesi 16 Kasım Salı günü sona erdikten sonra gelecek yıl bir LCS veya LEC takımının başlangıç ​​kadrosuna katılmaya hazır olduğu söyleniyor.

Orta koridorları olarak TSM takımına geri dönmesi de mümkün fakat kaynaklara göre Bjergsen’in kariyerinde ilk defa serbest oyuncu olmak istediği söyleniyor. Kendisi Copenhagen Wolves ve Ninjas in Pyjamas gibi takımlarda bir yıldan fazla oynadıktan sonra 2013 yılında TSM’e katıldı. Daha sonra, bölgenin en iyi oyuncularından biri olarak LCS'de neredeyse yedi yıl geçirdi. Oynadığı süre boyunca Bjergsen Kuzey Amerika’da altı bölgesel şampiyonluk kazandı ve 2015'te IEM Katowice turnuvasını kazandı. Buna rağmen takımı TSM tek bir uluslararası turnuva kazanamadı ve yarışmaya katıldığı beş seferin dördünde Worlds’de grup aşamasından çıkamadı.

Bjergsen, rekabetçi oyunun parlak ışıklarına geri dönmeye karar verirse, bu yılki serbest oyuncu dönemi, insanların beklediğinden çok daha fazla rekabet dolu olabilir.