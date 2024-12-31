Bjelica'nın yeri 1 dakikada doldu!

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2022/2023 sezonunun ikinci yarısında ve 2023/2024 sezonununun ilk devresinde Trabzonspor'un teknik direktörlüğü yapan Nenad Bijelica'nın kariyeri aşağı yönlü ilerlemeye devam ediyor.

Başarısız bir Almanya macerasının ardından eski takımı Dinamo Zagreb'e geri dönen tecrübeli çalıştırıcının ikinci Hırvatistan macerası da 15 maç ile sınırlı kaldı.

Mavi beyazlı yönetim, dün yani 29 Aralık 2024 tarihinde Bjelica ile olan yolların ayrıldığını resmen duyururken takımın yeni teknik direktörünü de fazla zaman geçmeden açıkladı.

1 DAKİKA SONRA FABIO CANNAVARO

Nenad Bjelica'nın ayrılığı Dinamo Zagreb'in resmi sosyal medya hesapları üzerinden duyurulurken kulübün yeni teknik direktörü de Bjelica için yapılan veda paylaşımın 1 dakika ardından paylaşılan gönderi ile açıklandı.

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Yapılan yeni paylaşımla birlikte İtalyan eski futbolcu Fabio Cannavaro'nun takımın yeni teknik direktörü olduğu açıklandı. 51 yaşındaki Cannavaro, son olarak 2023/2024 sezonunun son 6 maçında Udinese'yi çalıştırmıştı.

ZAGREB SON 5 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Son 7 sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Nenad Bjelica ile de "şampiyonluk" parolasıyla yola çıkan Dinamo Zagreb, ligde çıktığı son 5 maçın sadece birini kazandı ve şampiyonluk hattının gerisine düştü.

18 maçın sonunda 29 puan toplayan Hırvat ekibi, Rijeka ve Hajduk Split'in 6 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Mavi beyazlılar, yeni teknik direktör Fabio Cannavaro ile birlikte aradaki puan farkını kapatarak yedi yıllık seriyi geliştirmeyi hedefliyor.

UNION BERLIN MACERASI DA UZUN SÜRMEMİŞTİ

Dinamo Zagreb'in başında sadece 15 maça çıkan Nenad Bjelica, Trabzonspor'dan sonra başına geçtiği Bundesliga ekibi Union Berlin ile de istikrarı yakalayamamıştı.Alman ekibinin başında sadece 22 maça çıkan Bjelica, maç başına 1.09 puan ortalaması yakalamıştı.