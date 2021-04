Bizzle, Epic Games’in Fortnite’ı mahvettiğinden yakındı

Fortnite oyuncuları, kimi zaman eleştiri anlamında acımasız olabiliyor. Profesyonel oyuncular da oyundaki aksaklıklar söz konusu olduğunda Epic Games’i hedef alıyor. Timothy “Bizzle” Miller da bu konuda geliştirici firmayı eleştirmekten çekinmeyen isimlerden.

Faze Clan’ın 22 yaşındaki Fortnite oyuncusu FNSC Elemelerinin ardından özellikle Fortnite ve Epic Games’in şu anki Global Ortaklık Başkanı’nı hedef alan eleştirilerde bulundu.

“Bu oyun, Epic Games, Nate Nanzer’i işe aldığından beri ikinci kez düşüşte. İki sene Overwatch League’in Genel Başkanı ve Vekili olarak çalıştıktan sonra Carolina’daki oyun geliştiriciler Nanzer’i işin içine Fortnite espor sahnesi için Rekabet Başkanı olarak dâhil etti. Sonra herkes ‘Overwatch’taki adamı getirdiler, kesin oyun düzelecek’ dediler ve oyun daha da çöküşe geçti. ”

Bizzle sonrasında Nanzer’in “Fortnite’ı mahvettiğini” ve oyun için yaratıcı hiçbir şey yapmadığını söyledi. Ancak bunlarla da yetinmedi ve devam etti: “Oyunu düzeltmek o kadar zor değil. Oturup topluluğu dinleyeceksin.”

Played a game today and got 0/8 Chest Spawns @Loomin__ @FNCompetitive no wonder why the game is dying 🤗 pic.twitter.com/7wioxFeeus