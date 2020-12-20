Bizim Çocuklar'ın Ligue 1'deki dev kapışması Misli.com'da CANLI YAYINDA! PSG'nin iddaa oranı...
Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz ile şaşalı bir sezon geçiren Lille, Pierre-Mauroy'da PSG'yi konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Ligue 1 keyfi sezon boyunca CANLI YAYINLARLA Misli.com'da!
Bu bir ilandır
LILLE
- Yarıda kalan geçtiğimiz sezonu Ligue 1'de 4. sırada noktalayan Lille, bu sezon beklentilerin üzerine çıktı ve 15 maç haftası sonunda zirvede yer aldı.
- Sadece 1 kez kaybedip 9 galibiyet elde ettiler. İç sahada oynadıkları 8 maçta kalelerinde yalnızca 4 gole izin verdiler.
- Orta alandan Renato Sanches, savunmadan Jeremy Pied ve hücumdan Luiz Araujo sakat.
- Milli oyuncularımızdan Zeki Çelik'in sağ bekte, Yusuf Yazıcı'nın forvet arkasında oynaması kesin gibi... Burak Yılmaz için maç saatini bekleyeceğiz çünkü bazı kaynaklar "Kral" yerine Jonathan David'i ilk 11'de göstermiş.
- TD Christophe Galtier; "Puan olarak önde gözüksek de bence ligin favorisi hala PSG. Neymar'ın sakatlık geçirmesi üzücü, bir önce sağlığına kavuşmasını dilerim ancak bize karşı forma giyemeyeceği için mutluyum..." dedi.
PARIS ST GERMAIN
- Geçtiğimiz sezon Fransa içindeki tüm kupaları (4 tane) havaya kaldıran, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan PSG, bu sezona kötü başlasa da toparlamıştı ancak Lyon yenilgisi takım içindeki moralleri biraz bozdu.
- Ligdeki son 5 maçı pas geçen kaptan Marquinhos iyileşti ve maç kadrosuna alındı. Son anda bir aksilik olmazsa Presnel Kimpembe ile savunmanın göbeğinde boy gösterecek.
- Danilo Pereira, Neymar, Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Abdou Diallo ve Juan Bernat sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.
- TD Thomas Tuchel; "Topa sahip olmak, top rakibe geçtiğinde disiplinli ve agresif pres yaparak geriye almaya çalışmak maçın kilidini çözmemize yardımcı olacaktır..." dedi.
- Hücum merkezinde Mosie Kean, kanatlarda Kylian Mbappe ve Angel Di Maria ile oynayacaklar.
CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Lille'in iç sahada oynadığı son 3 lig maçı "2.5 ÜST" bitti, son 2'sinde "karşılıklı goller" de izledik.
- Bir ara ligde 8 maçlık "2.5 ÜST" serisi yakalayan PSG'nin son 2 lig maçı "2.5 ALT" bitti.
- Lille, PSG'yi konuk ettiği son 8 lig maçının 6'sını kaybetti! (1 galibiyet - 1 beraberlik)
TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş Kazanır" oldu!
%73'lük kesim iç sahada oynadığı son 3 lig maçını kazanan siyah-beyazlı ekibe güveniyor...
%5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.
250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...
Fransa Ligue 1'de bu sezon şampiyonluğu oynayan Lille'i, "Bizim Çocuklar" sırtlıyor...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle