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HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBizim Çocuklar'ın Ligue 1'deki dev kapışması Misli.com'da CANLI YAYINDA! PSG'nin iddaa oranı...
GeriFutbol Bizim Çocuklar'ın Ligue 1'deki dev kapışması Misli.com'da CANLI YAYINDA! PSG'nin iddaa oranı...
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Haber Giriş: 20.12.2020 - 08:52 | Son Güncelleme:

Bizim Çocuklar'ın Ligue 1'deki dev kapışması Misli.com'da CANLI YAYINDA! PSG'nin iddaa oranı...

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Bizim Çocuklar'ın Ligue 1'deki dev kapışması Misli.com'da CANLI YAYINDA! PSG'nin iddaa oranı...
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Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz ile şaşalı bir sezon geçiren Lille, Pierre-Mauroy'da PSG'yi konuk ederken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Ligue 1 keyfi sezon boyunca CANLI YAYINLARLA Misli.com'da!

Bu bir ilandır

LILLE

- Yarıda kalan geçtiğimiz sezonu Ligue 1'de 4. sırada noktalayan Lille, bu sezon beklentilerin üzerine çıktı ve 15 maç haftası sonunda zirvede yer aldı.

- Sadece 1 kez kaybedip 9 galibiyet elde ettiler. İç sahada oynadıkları 8 maçta kalelerinde yalnızca 4 gole izin verdiler.

- Orta alandan Renato Sanches, savunmadan Jeremy Pied ve hücumdan Luiz Araujo sakat.

- Milli oyuncularımızdan Zeki Çelik'in sağ bekte, Yusuf Yazıcı'nın forvet arkasında oynaması kesin gibi... Burak Yılmaz için maç saatini bekleyeceğiz çünkü bazı kaynaklar "Kral" yerine Jonathan David'i ilk 11'de göstermiş.

- TD Christophe Galtier; "Puan olarak önde gözüksek de bence ligin favorisi hala PSG. Neymar'ın sakatlık geçirmesi üzücü, bir önce sağlığına kavuşmasını dilerim ancak bize karşı forma giyemeyeceği için mutluyum..." dedi.

PARIS ST GERMAIN

- Geçtiğimiz sezon Fransa içindeki tüm kupaları (4 tane) havaya kaldıran, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan PSG, bu sezona kötü başlasa da toparlamıştı ancak Lyon yenilgisi takım içindeki moralleri biraz bozdu.

- Ligdeki son 5 maçı pas geçen kaptan Marquinhos iyileşti ve maç kadrosuna alındı. Son anda bir aksilik olmazsa Presnel Kimpembe ile savunmanın göbeğinde boy gösterecek.

- Danilo Pereira, Neymar, Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Abdou Diallo ve Juan Bernat sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

- TD Thomas Tuchel; "Topa sahip olmak, top rakibe geçtiğinde disiplinli ve agresif pres yaparak geriye almaya çalışmak maçın kilidini çözmemize yardımcı olacaktır..." dedi.

- Hücum merkezinde Mosie Kean, kanatlarda Kylian Mbappe ve Angel Di Maria ile oynayacaklar.

Bizim Çocukların Ligue 1deki dev kapışması Misli.comda CANLI YAYINDA PSGnin iddaa oranı...

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Lille'in iç sahada oynadığı son 3 lig maçı "2.5 ÜST" bitti, son 2'sinde "karşılıklı goller" de izledik.

- Bir ara ligde 8 maçlık "2.5 ÜST" serisi yakalayan PSG'nin son 2 lig maçı "2.5 ALT" bitti.

- Lille, PSG'yi konuk ettiği son 8 lig maçının 6'sını kaybetti! (1 galibiyet - 1 beraberlik)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Fransa Ligue 1 karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş Kazanır" oldu!

%73'lük kesim iç sahada oynadığı son 3 lig maçını kazanan siyah-beyazlı ekibe güveniyor...

%5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...

Bizim Çocukların Ligue 1deki dev kapışması Misli.comda CANLI YAYINDA PSGnin iddaa oranı...

Fransa Ligue 1'de bu sezon şampiyonluğu oynayan Lille'i, "Bizim Çocuklar" sırtlıyor...

 

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