Bizim Çocuklar'ın Ligue 1'deki dev kapışması Misli.com'da CANLI YAYINDA! PSG'nin iddaa oranı...

Bu bir ilandır

LILLE

- Yarıda kalan geçtiğimiz sezonu Ligue 1'de 4. sırada noktalayan Lille, bu sezon beklentilerin üzerine çıktı ve 15 maç haftası sonunda zirvede yer aldı.

- Sadece 1 kez kaybedip 9 galibiyet elde ettiler. İç sahada oynadıkları 8 maçta kalelerinde yalnızca 4 gole izin verdiler.

- Orta alandan Renato Sanches, savunmadan Jeremy Pied ve hücumdan Luiz Araujo sakat.

- Milli oyuncularımızdan Zeki Çelik'in sağ bekte, Yusuf Yazıcı'nın forvet arkasında oynaması kesin gibi... Burak Yılmaz için maç saatini bekleyeceğiz çünkü bazı kaynaklar "Kral" yerine Jonathan David'i ilk 11'de göstermiş.

- TD Christophe Galtier; "Puan olarak önde gözüksek de bence ligin favorisi hala PSG. Neymar'ın sakatlık geçirmesi üzücü, bir önce sağlığına kavuşmasını dilerim ancak bize karşı forma giyemeyeceği için mutluyum..." dedi.

PARIS ST GERMAIN

- Geçtiğimiz sezon Fransa içindeki tüm kupaları (4 tane) havaya kaldıran, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan PSG, bu sezona kötü başlasa da toparlamıştı ancak Lyon yenilgisi takım içindeki moralleri biraz bozdu.

- Ligdeki son 5 maçı pas geçen kaptan Marquinhos iyileşti ve maç kadrosuna alındı. Son anda bir aksilik olmazsa Presnel Kimpembe ile savunmanın göbeğinde boy gösterecek.

- Danilo Pereira, Neymar, Pablo Sarabia, Mauro Icardi, Abdou Diallo ve Juan Bernat sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

- TD Thomas Tuchel; "Topa sahip olmak, top rakibe geçtiğinde disiplinli ve agresif pres yaparak geriye almaya çalışmak maçın kilidini çözmemize yardımcı olacaktır..." dedi.

- Hücum merkezinde Mosie Kean, kanatlarda Kylian Mbappe ve Angel Di Maria ile oynayacaklar.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Lille'in iç sahada oynadığı son 3 lig maçı "2.5 ÜST" bitti, son 2'sinde "karşılıklı goller" de izledik.

- Bir ara ligde 8 maçlık "2.5 ÜST" serisi yakalayan PSG'nin son 2 lig maçı "2.5 ALT" bitti.

- Lille, PSG'yi konuk ettiği son 8 lig maçının 6'sını kaybetti! (1 galibiyet - 1 beraberlik)

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Fransa Ligue 1'de bu sezon şampiyonluğu oynayan Lille'i, "Bizim Çocuklar" sırtlıyor...