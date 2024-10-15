Bizim Çocuklar'ın İzlanda galibiyeti, Avrupa'yı salladı! 'Seçilmiş biri, onun gibisini bulmak zor...'

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UEFA Uluslar B Ligi dördüncü maçında A Milli Futbol Takımımız deplasmanda İzlanda'yı 4-2 mağlup etti. Ülkemize galibiyeti getiren goller ise İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 10'a yükselten milli takımımız grubundaki liderliğini sürdürdü. Bu galibiyet ve Avrupa'da forma giyen milli yıldızlarımızın performansı dış basınında geniş yer buldu.

AS: "SEÇİLMİŞ BİRİ"

İspanyol AS gazetesi, bu maçı Real Madrid'de forma giyen Arda Güler üzerinden okudu. "Arda Güler: Seçilmiş Biri" başlığını kullanan gazete, Türkiye'yi 3-2 öne geçiren golü 88. dakikada 19 yaşındaki futbolcunun attığını yazdı.

"BUZDA DANS"

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Bir diğer İspanyol gazetesi olan Marca da maçı Arda Güler üzerinden yorumladı. "Arda Güler'in Buzda Dansı Türkiye'ye Galibiyeti Getirdi" başlığını atan Marca, milli oyuncumuzun attığı gole dikkat çekerken, genç futbolcuda özel birtakım yeteneklerin olduğu yorumunu yaptı.

"HARRY POTTER'DAN KARAR BÜYÜSÜ"

Portekiz gazetesi ABola ise ülkemizin dördüncü golünü atan Kerem Aktürkoğlu'nu manşetine taşıdı. "Harry Potter'dan Karar Büyüsü" başlığını atan gazete, yıldız oyuncunun maçın skorunu belirleyen golü attığını belirtirken 25 yaşındaki futbolcunun Uluslar Ligi'ndeki üçüncü golünü attığını da bildirdi.

"ONUN GİBİ BİR OYUNCU BULMAK ZOR"

O Jogo gazetesi ise maçı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Kerem Aktürkoğlu hakkındaki sözleri üzerinden yorumladı. O Jogo, "Onun Gibi Bir Oyuncu Bulmak Zor" başlığı kullanırken İtalyan teknik adamın Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferinden memnun olduğu bilgisi de okuyucularına aktardı.

"MUHTEŞEM BİR GOL"

Record gazetesi de tıpkı diğer Portekiz gazeteleri gibi manşeti Kerem Aktürkoğlu'ndan gördü. Gazete, "Aktürkoğlu'nun Muhteşem Golü Türkiye'ye Galibiyeti Getirdi" başlığını kullandı.

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"MONTELLA'YI UÇURDU"

İtalyan gazetesi TuttoMercato ise maçı Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu üzerinden gördü. TuttoMercato, "Çalhanoğlu Montella'yı Önce Üzdü, Sonra Uçurdu" başlığını kullanırken maçın özetini okuyucularıyla paylaştı.

"TÜRKİYE'Yİ SÜRÜKLÜYOR"

Sky Italia gazetesi de tıpkı TuttoMercato gibi maçı Hakan Çalhanoğlu üzerinden okudu. Gazete, "Çalhanoğlu Türkiye'yi Sürüklüyor" başlığını kullanırken tecrübeli oyuncunun kaçırdığı penaltıya rağmen 67. dakikada Türkiye'yi öne geçiren golü attığını bildirdi.