Bizim Çocuklar'ın 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde fikstürü belli oldu!

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grupların belirlenmesinin ardından maçların oynanacağı statlar ve başlama saatleri de açıklandı.
A Milli Futbol Takımı'nın da play-off etabını geçerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda karşılaşacağı maçların statları ve başlama saatleri de belli oldu.
Bizim Çocuklar, play-off'ta yarı finalde evinde 26 Mart 2026'da Romanya ile karşılaşacak. Bu turu geçmesi halinde 31 Mart 2026'da Slovakya-Kosova mücadelesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, bu mücadeleden galip ayrılması durumunda adını Dünya Kupası'na yazdıracak.
İşte yer almamız halinde fikstürümüz;
13 Haziran, 07.00
Avustralya
Vancouver
19 Haziran, 07.00
Paraguay
San Francisco
25 Haziran, 05.00
ABD
Los Angeles