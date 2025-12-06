×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bizim Çocuklar'ın 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde fikstürü belli oldu!

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Erkek Futbol Takımı#Bizim Çocuklar#2026 Dünya Kupası
Bizim Çocukların 2026 Dünya Kupasına katılması halinde fikstürü belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2025 20:46

A Milli Erkek Futbol Takımımızın, 2026 Dünya Kupası'nda yer alması halinde grup aşamasındaki fikstürü belli oldu.

Haberin Devamı

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grupların belirlenmesinin ardından maçların oynanacağı statlar ve başlama saatleri de açıklandı.

A Milli Futbol Takımı'nın da play-off etabını geçerek 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılması halinde ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda karşılaşacağı maçların statları ve başlama saatleri de belli oldu.

Bizim Çocuklar, play-off'ta yarı finalde evinde 26 Mart 2026'da Romanya ile karşılaşacak. Bu turu geçmesi halinde 31 Mart 2026'da Slovakya-Kosova mücadelesinin galibiyle deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, bu mücadeleden galip ayrılması durumunda adını Dünya Kupası'na yazdıracak.

İşte yer almamız halinde fikstürümüz;

13 Haziran, 07.00
Avustralya
Vancouver

19 Haziran, 07.00
Paraguay
San Francisco

Haberin Devamı

25 Haziran, 05.00
ABD
Los Angeles

Haberle ilgili daha fazlası:
#A Milli Erkek Futbol Takımı#Bizim Çocuklar#2026 Dünya Kupası

BAKMADAN GEÇME!