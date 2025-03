'Bizim Çocuklar'a artık kolay rakip yok!

Haberin Devamı

Bir sonraki Uluslar Ligi sezonu olan 2026-27’de A Ligi’nde yer alacak A Milli Takım, rakiplerinin belirleneceği kura çekimine 4. torbadan katılacak. ‘Bizim Çocuklar’, 2026 Dünya Kupası elemelerinde de son Avrupa şampiyonu İspanya’nın yanı sıra Bulgaristan ve Gürcistan ile karşılaşacak. Grubu lider bitiren direkt olarak finallere gidecek, ikinciler ise Uluslar Ligi’nden gelecek takımlarla play-off oynayacak.

UEFA Uluslar Ligi’nde önceki gün oynanan maçlar hem A Milli Takımımızın bu ligdeki geleceğini hem de 2026 Dünya Kupası elemelerindeki son rakibimizi belirledi. A/B Play-off Turu ilk maçında İstanbul’da 3-1 yendiği Macaristan’ı, Budapeşte’deki rövanşta da 3-0’lık skorla dize getiren ay yıldızlı ekibimiz, bir sonraki Uluslar Ligi sezonu olan 2026-27’de A Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandı. ‘Bizim Çocuklar’, tarihi ve yeri daha sonra belirlenecek A Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak.

SON AVRUPA ŞAMPiYONU iSPANYA DÜNYA KUPASI’NDA RAKiBiMiZ OLDU

Uluslar Ligi çeyrek finalinde 2-2’nin rövanşında konuk ettiği Hollanda ile normal süre ve uzatmalarda 3-3 berabere kalan son Avrupa şampiyonu İspanya, penaltılarda rakibini 5-4’lük skorla eleyip yarı finale yükselirken, 2026 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde Türkiye’nin de yer aldığı E Grubu’na düştü. Grupta ay yıldızlı ekibimizin yanı sıra Bulgaristan ve Gürcistan da bulunuyor. Eylül, ekim ve kasım aylarında oynanacak maçlar sonucunda ilk sırayı alan takım ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak ev sahipliğindeki turnuvaya direkt katılacak.

GRUP iKiNCiLERi, ULUSLAR LiGi’NDEN GELECEK TAKIMLARLA EŞLEŞECEK

2026 Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci sırada bitiren 12 takım ile ilk 2’ye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel klasmanında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1’er ülke daha (toplam 4) finallere katılma hakkı kazanacak. Elemelerde maçlar beş takımlı gruplarda bu ay başlarken, dört takımlı gruplarda eylülde start alacak. Tüm eleme grubu karşılaşmaları kasım ayı içerisinde tamamlanacak.

A LiGi’NDE OYNAMAK HEM BÜYÜK PRESTiJ HEM PARA KAZANDIRIYOR

UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselen Türkiye, ödül havuzunda da kazancını artırmış oldu. A Ligi’nde katılım parası 1,5 milyon Euro, B Ligi’nde 1 milyon Euro, C Ligi’nde 750 bin Euro ve D Ligi’nde 500 bin Euro. Ayrıca, her grubun kazananları, yine hangi seviyede olduklarına bağlı olarak değişen ek bir miktar alıyor. Bu rakam 250 bin ila 750 bin Euro arasında değişiyor. Gruplarda alınan her galibiyete de değişik miktarlarda para ödülü dağıtılıyor. A Ligi’ni şampiyon tamamlayan ülkeye 10.5 milyon Euro ödül ve kupa veriliyor. İkinci olan takım ise 9 milyon Euro kazanıyor. Ancak UEFA’nın para ödüllerini yakın dönemde artırması bekleniyor.

2026 DÜNYA KUPASI ELEME GRUPLARI

2026 DÜNYA KUPASI ELEME MAÇLARIMIZ

4 Eylül 2025: Gürcistan (D)

7 Eylül 2025: İspanya

11 Ekim 2025: Bulgaristan (D)

14 Ekim 2025: Gürcistan

15 Kasım 2025: Bulgaristan

18 Kasım 2025: İspanya (D)