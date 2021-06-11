'Bizim çocuklar' yabancı yazarların da favorilerinden! "Yarı final yapabilir"

Spor Arena - VALERIO CLARI (La Gazetta dello Sport): POLONYA VE AVUSTURYA'YA DİKKAT

Açık ara favorim Fransa. Mbappe, Griezmann ve Benzema’nın önde oynadığı bir düzende şampiyonluk potansiyeli mutlaka onlardan yana. Belçika, dünyanın zirvesinde ancak bunu taçlandırmaları şart. İngiltere ve Almanya da her zamanki gibi ikinci adaylar arasında. İtalya en iyi Azzuri takımı değil ama Mancini iyi bir oyun tarzı yarattı. Türkiye gibi genç ve potansiyelli bir takımla en iyi olmak için mücadele edecekler. Portekiz sağlam bir kadroya sahip. Polonya ve Avusturya ise sürpriz takımlar olabilir.

MATT BARLOW (Daily Mail): KANTE FARKIYLA FRANSA

Turnuvanın favorisi kesinlikle Fransa. Kante gibi bir makineye sahipler. Onun olduğu bir takımın kaybetmesi imkansız. Birbirinden kreatif yeteneklere sahipler ve hücum hattı durdurulamayacak kadar kusursuz. İngiltere önemli futbolcularla geliyor. Türkiye için zor bir grup olacak ama ilerlemeleri mümkün. İtalya ile birlikte bu grubun favorisi konumundalar. Dikkatle takip edilmesi gereken sürpriz ekiplerinden biri de Danimarka olacak.

XAVIER BARRET (L'Equipe): TÜRKİYE YARI FİNAL YAPABİLİR

Fransa’nın üst üste bir kupa daha kazanması mümkün. İlkinde futbolcu olarak forma giyen Deschamps bu kez aynı başarıyı teknik direktör olarak gerçekleştirmek istiyor. Şu anda Avrupa’da Fransa’dan daha iyi bir takım yok. Türkiye’nin yarı finale çıkma şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. EURO 2020’nin sürprizi Türkiye mi olacak? Neden olmasın. Çünkü Merih, Çağlar, Hakan, Yusuf ve Burak gibi yıldızları ve Şenol Güneş gibi hocaları var.

LUIS MATEUS (Abola): MBAPPE'NİN KUPASI OLABİLİR

Şampiyonu tahmin etmek asla kolay değil, ancak Fransa kupayı kazanmazsa hayal kırıklığına uğrayabilir. Mükemmel bir antrenöre ve takıma sahipler. Bence bu, Mbappe’nin şampiyonası olabilir. İkinci sıraya İtalya, Almanya ve İngiltere’yi, ardından İspanya’yı ve belki Portekiz ve Belçika’yı koymalıyız. İtalyanların deneyimli, hücumu düşünen bir antrenörü ve çok dengeli bir ilk 11’i var. Yıldız oyuncuları yok, modern bir İtalyan filosu gibiler ve asla küçümsenmemeli. Türkiye’nin işi oldukça zor olacak.

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