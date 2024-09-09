Bizim Çocuklar, İzmir'de İzlanda'yı konuk edecek! Muhtemel 11'ler, hakem istatistikleri, Şampiyon iddaa oranları...

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TÜRKİYE

EURO 2024'ün çeyrek finalisti A Milli Takımımız, Uluslar B Ligi serüvenine Galler'den golsüz beraberlikle dönerek başladı.

Cardiff'te kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz cezalı; son dakikalarda kenara gelen Arda Güler maç saati netleşecek.

65'ten sonra oyuna giren kaptan Hakan Çalhanoğlu fit bir görüntü verdi; bu kez ilk 11'de başlayabilir.

Orta alanda Hakan'a İsmail Yüksek ve Okay Yokuşlu (Salih Özcan) eşlik edebilir.

Merih Demiral'ın EURO 2024'ten kalma cezası sona erdi ancak stoperde "Çağlar Söyüncü & Abdülkerim Bardakcı" ikilisi bozulmayacaktır.

Barış Alper cezalı, Arda belirsiz; forvette Umut Nayir izler miyiz? Maç saati öğreneceğiz.

İZLANDA



EURO 2024'ü pas geçen İzlanda ise, Uluslar B Ligi 4. Grup maçlarına 2-0'lık Karadağ galibiyetiyle başladı.

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Tecrübeli golcü Alfred Finnbogason milli takımı bıraktı.

Savunmadan Sverrir Ingi Ingason, orta alandan Hakon Arnar Haraldsson sakatlıkları nedeniyle kadroda yok.

Karadağ maçında tabela yapan isimlerden 2004'lü Orri Oskarsson, transferin son gününde 20 milyon euro karşılığında Real Sociedad yolcusu olmuştu.

Bir diğeri, Jon Dagur Thorsteinsson da Leuven'den Hertha Berlin'e geçti.

TD Age Hareide; "Gerçekten güçlü ofansif oyuncularımın olduğunu düşünüyorum..." dedi. "Oskarsson & Thorsteinsson" ikilisiyle devam edebileceğinin sinyalini verdi.

"Türkiye - İzlanda" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- A Milli Takımımız son 11 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. (3B 5M)

- İzlanda 2024 yılında oynadığı 7 maçın 5'ini kazandı! (2M)

- Maçın Arnavut hakemi Enea Jorgji, bu sezon 3 karşılaşma yönetti. (16 sarı kart - 2 kırmızı kart - 1 penaltı)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Türkiye kazanır" oldu!

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%59'luk kesim A Milli Takımımız'ın İzmir'de 3 puan alan taraf olmasını bekliyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

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