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Bizim Çocuklar, EURO 2024'te güzel izler bıraktı! Gözler Arda Güler'in üzerindeydi...

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#Bizim Çocuklar#A Milli Takım#EURO 2024
Bizim Çocuklar, EURO 2024te güzel izler bıraktı Gözler Arda Gülerin üzerindeydi...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2024 11:53

2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) çeyrek finalde veda eden A Milli Futbol Takımımız, yaş ortalaması 25,8 olan genç kadrosuyla Avrupa'nın son 8 takımı arasına kadar yükseldi ve gelecek turnuvalar için bizlere umut verdi.

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Yaş ortalaması 25,8 olan Türkiye, turnuvanın en genç ikinci takımı olarak ortaya koyduğu futbol ve taraftar desteğiyle yalnızca Türk taraftarların değil, dünyanın farklı ülkelerindeki futbolseverlerin de beğenisini topladı.

Son iki Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2020 ve EURO 2016) gruplardan çıkamayan Türkiye, uzun yıllar sonra Türk halkına şampiyonada başarı duygusunu tattırdı. EURO 2016'da 3 puanla grup aşamasını geçemeyen ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'de ise puan alamadan, yalnızca 1 gol atarak şampiyonaya veda etmişti.

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Gözler Arda Güler'in üzerindeydi

A Milli Takım'da turnuvada gözlerin üzerinde olduğu isim ise Arda Güler'di.

Yerli ve yabancı tüm basın mensuplarının, basın toplantılarında ilk soruları Arda Güler hakkında oldu. Arda, oynadığı maçlarda ortaya koyduğu futbol ve aldığı sorumlulukla, ay-yıldızlı ekibin en önemli parçalarından biri olacağını gösterdi.

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Gürcistan karşısında attığı gol ise turnuvanın en güzel golleri arasına girdi.

Türkiye, turnuvanın en golcü 4. takımı

A Milli Futbol Takımı, çeyrek final maçları sonunda attığı 8 golle turnuvanın en golcü 4. takımı oldu.

Almanya ve İspanya'nın 11 golle ilk iki sırayı paylaştığı sıralamada, Hollanda 9, Türkiye ve İsviçre ise 8'er gol attı.

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8 gol 7 farklı oyuncudan

Ay-yıldızlı ekibin 5 maçta kaydettiği 8 gole, 7 farklı oyuncu imza attı.

Milli takımın, EURO 2024'te oynadığı maçlarda Merih Demiral (2), Mert Müldür, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve Samet Akaydın fileleri havalandırdı.

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#Bizim Çocuklar#A Milli Takım#EURO 2024

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