Bizim Çocuklar, EURO 2024 öncesi son hazırlıkları yapıyor! İtalya'nın iddaa oranı, muhtemel 11'ler, son gelişmeler...

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İTALYA

İngiltere'nin arkasında, Ukrayna'nın averajla önünde yer alarak EURO 2024'e gitme hakkı kazanan İtalya, Luciano Spaletti yönetiminde çıktığı 8 maçın sadece 1'ini kaybetti.

Mart ayındaki milli takım penceresinde, ABD'de yaptıkları kampta Venezuela ve Ekvador'u yendiler.

Spaletti'nin geniş kadrosunda yer alan Francesco Acerbi ve Giorgio Scalvini, sakatlıkları nedeniyle dışarıda bırakıldılar.

Al-Arabi'de oynayan Marco Verratti ve Lazio'da forma giyen Ciro Immobile, kadroda yer almayan yüksek profilli isimlerden...

Kaptanlık kaleci Gianluigi Donnarumma'da olacak.

Savunma kurgusunda Giovanni Di Lorenzo ve Federico Dimarco, orta alanda Nicola Barella ve Jorginho öne çıkıyor.

"9 numara" olarak Gianluca Scamacca'yı izleyebiliriz.

TÜRKİYE

Hırvatistan ve Galler'i geride bırakıp EURO 2024 vizesi alan Bizim Çocuklar'da ise Çağlar Söyüncü ve Enes Ünal sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

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Bertuğ Yıldırım, Doğan Alemdar ve Ahmetcan Kaplan aday kadroya çağrı alıp Ümit Milli Takım'a geçiş yaptı.

İtalya ile oynayacağımız hazırlık maçının İstanbul'daki son hazırlıklarında Ferdi Kadıoğlu yer almadı; son durumu maç saati netlik kazanacak.

Şampiyonlar Ligi finalinde takım kadrolarında yer alan Arda Güler (Real Madrid) ve Salih Özcan (Dortmund) bu maçı pas geçecek.

TD Vincenzo Montella, 35 kişilik geniş kadroyu açıklarken 6-1 kaybedilen son hazırlık karşılaşmasından (Avusturya) dersler çıkardıklarını söylemişti.

İtalya maçından 6 gün sonra Polonya ile de bir hazırlık maçı yapacağız. İdeal 11 ve düzenin bu maçlarda bulunması bekleniyor.





ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İtalya oynadığı son 7 maçın 5'inde en az 2 gol atmayı başardı.

- A Milli Takımımızın oynadığı son 4 maçın 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- İki takım arasında, 2000'lere kadar giden süreçte, oynanan son 5 maçın 4'ü "KG VAR" oldu.

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İtalya kazanır" oldu!

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%25'lik kesim Bologna'da oynanacak hazırlık maçında ev sahibi İtalya'yı galibiyete yakın görüyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Tüm normallerin üzerinde Şampiyon Oran, Misli'de! Her gün 500 TL ek kazanç fırsatı!

ARŞİV - Eyüpspor TD Arda Turan, Spor Arena YouTube kanalına konuk oldu...