Bizim Çocuklar, EURO 2020'de Galler karşısında! Galibiyetimize verilen iddaa oranı...

Bu bir ilandır

TÜRKİYE

- İtalya karşısında 3-0 kaybederek turnuvaya başlayan A Milli Takımımız, Galler'i Bakü'de yenerek gruptan çıkma yolunda dev bir adım atmak istiyor.

- Bakü'den gelen haberlere bakılırsa Merih Demiral stoperdeki yerini Kaan Ayhan'a, Yusuf Yazıcı ise orta alandaki görevini Cengiz Ünder'e bırakacak.

- Orta sahanın ortasında direnci yine Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan'la yukarıda tutmaya çalışacağız. Fizik gücü yüksek rakip karşısında bu iki oyuncumuzun performansı maçın skoruna doğrudan etki edecektir.

- Kalede yine Uğurcan Çakır, gole en yakın isim de bir kez daha Burak Yılmaz olacak.

- TD Şenol Güneş; "Galler ve İsviçre'yi yenip 6 puana ulaşmak istiyoruz..." dedi.

GALLER

- İsviçre ile 1-1 berabere kalarak A Grubu maçlarına start veren Galler'de ise TD Robert Page'in bir anda 4-2-3-1'e dönmesi ve en ileride Kieffer Moore'un hava hakimiyetini kullanması şaşırtıcıydı.

- Turnuvaya kadar 3-4-3 oynayarak gelen ve en ileride hareketli oyuncular tercih eden Page, 1.96'lık Moore ile maça tutundu. Gruptan çıkma adına çok kritik 1 puanı hanesine yazdırdı.

- Ada basınında Türkiye maçı öncesi belirsizlik hakim...

- Aaron Ramsey'nin İsviçre karşısında orta alandaki sert çarpışma yerine daha rahat takıldığı ön tarafta oynaması ve kanatlarda "Gareth Bale & Daniel James" tercih edilmesi, bize karşı da benzer formasyon ve oyuncu tercihlerini kullanabileceklerinin sinyalini verdi.

- 1.90 üzerinde iki stoperle başladılar ve tamamen fizike dayalı oynayarak puan çaldılar.

- Bize karşı da benzerini deneyecekler mi yoksa Ethan Ampadu'nun çarka girdiği, Harry Wilson'ın hücumda değerlendirildiği yeni bir deneme mi izleyeceğiz; hepsi maç saati netleşecek.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- A Milli Takımımız'ın son 4 maçının 3'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Galler son 5 maçının sadece 1'ini kaybetti. (2 galibiyet - 2 beraberlik)

- Galler'le en son bundan 23 yıl 9 ay 27 gün önce karşılaşmıştık ve mücadele 6-4 bitmişti. Galler'in başında sahaya çıkacak olan Robert Page, o maçta 4 numarasıyla stoperde görev yapıyordu.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu EURO 2020 A Grubu karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Türkiye kazanır" oldu!

%57'lik kesim İtalya karşısında yenilerek turnuvaya başlayan A Milli Takımımız'dan Galler karşısında galibiyet bekliyor...

%6'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

Misli.com'dan yeni üyelere özel kampanya! 100 TL oyna, 100 TL kazan, hemen katıl...

Galler'in orta sahadaki etkili isimlerinden Aaron Ramsey'den "Panenka" penaltısı...