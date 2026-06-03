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Bizim Çocuklar dünyayı fethedecek!

Güncelleme Tarihi:

#A Milli Takım#Dünya Kupası#Montella
Bizim Çocuklar dünyayı fethedecek
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 07:00

24 yıl sonra Dünya Kupası'nda sahne alacak olan A Milli Takımımız dün ABD'ye gitti.

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ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde yapılacak FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Takımımız’ın 26 kişilik nihai kadrosu belli oldu.

 Ay yıldızlı ekibin teknik direktörü Vincenzo Montella’nın 35 kişilik geniş kadroya dahil ettiği Ersin Destanoğlu, Mustafa Eskihellaç, Atakan Karazor, Yusuf Sarı, Yusuf Akçiçek, Demir Ege Tıknaz, Muhammet Şengezer, Ahmetcan Kaplan ve Aral Şimşir kadroya alınmadı.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonun’dan yapılan açıklamada kadroda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz, Dünya Kupası talimatlarının takımların ilk maçlarından önce (kaleciler için turnuva boyunca) sakatlık durumunda oyuncu değişikliğine izin vermesi nedeniyle hazırda beklemek üzere kafile ile birlikte ABD’ye gitti.

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KONVOYLA UĞURLANDILAR

Kadronun Ancak Türkiye Futbol Federasyonun’dan yapılan açıklamada kadroda yer almayan Muhammed Şengezer, Aral Şimşir ve Denetleşmesinin ardından A Milli Takımımız dün törenle Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nden İstanbul Havalimanı’na geldi. Konvoy eşliğinde havalimanına ulaşan Ay yıldızyı kafile çiçeklerle karşılanırken bando ekibi de törende hazır bulundu. Milli Takım heyeti daha sonra kendilerini ABD’nin Fort Lauderdale kentine götürecek özel uçağa bindi.

ABD, Avustralya ve Paraguay ile D Grubu’nda yer alan milliler, hazırlıklar kapsamında son maçını 7 Haziran Pazar günü TSİ 01.00’de Inter Miami Stadı’nda Venezuela ile yapacak.

İŞTE A MiLLi TAKIM’IN DÜNYA KUPASI KADROSU

Bizim Çocuklar dünyayı fethedecek

KULÜPLERE GÖRE MiLLi OYUNCULARIN DAĞILIMIKULÜPLERE GÖRE MiLLi OYUNCULARIN DAĞILIMI

SÜPER LiG (15)

Galatasaray 6

Fenerbahçe 7

Beşiktaş 1

Rizespor 1

YURT DIŞI (11)

Real Madrid 1

Juventus 1

Inter 1

Roma 1

Brighton 1

M.United 1

Dortmund 1

Frankfurt 1

Hoffenheim 1

Porto 1

Al Ahli 1

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#A Milli Takım#Dünya Kupası#Montella

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