'Bizim Çocuklar' Dünya Kupası öncesi son provada!

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2026 Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız son provasını bu gece yapacak. Ay Yıldızlı ekibimiz gece 01.00’da Venezuela ile karşılaşacak. İnter Miami Kulübü’nün maçlarına ev sahipliği yapan Fort Lauderdale kentindeki Chase Stadı’nda oynanacak maç ATV’den naklen yayınlanacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenza Montella’nın karşılaşmaya ideale yakın bir 11 ile çıkacağı öğrenildi. Aday kadromuzda hafif sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız’ın Venezula karşısında dinlendirilmesi bekleniyor.

MONTELLA 32 MAÇTA 19 GALİBİYET ALDI

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Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Takım’ın başında 24’ü resmi, 8’si de özel olmak üzere 32 maça çıktı. Ay yıldızlılar bu karşılaşmalarda 19 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı. A Milli Takımımız toplamda 362’si resmi, 288’i özel olmak üzere 650 maça çıktı. Ay yıldızlılar bu karşılaşmalarda 1’i hükmen 258 galibiyet elde ederken, 241 mağlubiyet ve 151 de beraberlik elde etti.

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RAKİPLER DE PROVADA

2026 Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız son provasını bu gece yapacak. Ay Yıldızlı ekibimiz gece 01.00’da Venezuela ile karşılaşacak. İnter Miami Kulübü’nün maçlarına ev sahipliği yapan Fort Lauderdale kentindeki Chase Stadı’nda oynanacak maç ATV’den naklen yayınlanacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenza Montella’nın karşılaşmaya ideale yakın bir 11 ile çıkacağı öğrenildi. Aday kadromuzda hafif sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız’ın Venezula karşısında dinlendirilmesi bekleniyor.