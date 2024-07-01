Bizim Çocuklar, çeyrek final için sahaya çıkıyor! Rakip Avusturya, muhtemel 11...

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A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda 16 yıl sonra adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

Son olarak EURO 2008’de yarı final oynayan milliler, 2012’de turnuvaya katılamamış, EURO 2016 ve EURO 2020’de ise grup aşamalarında organizasyona veda etmişti.

Milliler, Avusturya engelini geçerek adından söz ettirmek amacında.

ABDULKERİM DÖNÜYOR, HAKAN VE SAMET CEZALI

Ay-yıldızlılarda, sarı kart cezası nedeniyle Çekya mücadelesinde forma giyemeyen Abdülkerim Bardakcı, formasına kavuşacak.

Çekya maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydin ise mücadelede forma giyemeyecek.

Millilerde Hakan ve Samet dışında eksik isim bulunmuyor.

İLK 11’DE 2’Sİ ZORUNLU, 3 DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın Avusturya mücadelesinde kaleyi Mert Günok’a emanet etmesi bekleniyor.

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Geri dörtlüde Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu’nu görevlendirmeyi düşünen İtalyan teknik adamın, orta üçlüde İsmail Yüksek, Kaan Ayhan ve Orkun Kökçü’yü sahaya sürmesi kuvvetle ihtimal.

Kanatlarda Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın forması giymesi beklenirken ileri uçta formaya yakın isim ise Barış Alper Yılmaz.

İKİ TAKIM 18’İNCİ KEZ RAKİP

İki takım tarihlerinde bugüne kadar 7’si hazırlık maçı olmak üzere 17 kez karşı karşıya geldi.

Bu maçların 9’unu Avusturya kazanırken, milliler sahadan 7 kez galip ayrıldı. 1 mücadele ise 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

İki takım son olarak geçtiğimiz Mart ayında hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi. Ernst Happel Stadyumu’nda oynanan mücadeleden Avusturya 6-1 gibi farklı bir skorla galip ayrılmıştı.

HAZIRLIKLAR TAMAM

A Milli Futbol Takımı, TSİ 12.15’te yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

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Hannover şehrine bağlı Barsinghausen kasabasında kamp yapılan tesislerde yapılan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplara ayrılan milli futbolcular top kapma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı yapılan bölümünde ise Avusturya maçının taktik provası yapıldı.

Öte yandan milli savunmacı Samet Akaydin adalesinde zorlanmadan dolayı antrenmanda yer almazken; kaleci Uğurcan Çakır ise tedbiren dinlendirildi.