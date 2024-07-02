Bizim Çocuklar, Avusturya karşısında! EURO 2024 Son 16 iddaa oranları, takımlardan son haberler, hakem istatistikleri...

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AVUSTURYA

Fransa'ya Maximilian Wöber'in kendi kalesine attığı golle 1-0 kaybederek EURO 2024'e başlayan Avusturya, sonrasında Polonya ve Hollanda'yı 3'er gol atarak yendi ve 6 puanla D Grubu'nu lider bitirdi.

Polonya maçında sakatlanıp kenara gelen Gernot Trauner, Hollanda karşısında süre almamıştı. Bize karşı da (Türkiye) soru işareti.

Patrick Wimmer (sarı kart) cezası sebebiyle kesin olarak yok.

TD Ralf Rangnick savunma dörtlüsünü "Stefan Posch, Philipp Lienhart, Kevin Danso & Phillipp Mwene" şeklinde oluşturacak.

Sol stoperde Danso yerine Wöber'i de görebiliriz.

Orta alanda sertliği Nicolas Seiwalkd ve Konrad Laimer sağlarken, geçişleri Christoph Baumgartner ve Marcel Sabitzer yapacak.

Rangnick turnuvaya onunla başlamamıştı ama Fransa maçından sonra 1 numaralı hücum tercihi o oldu.

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En ileride Marko Arnautovic'i izleyeceğiz.

TÜRKİYE

Bizim Çocuklar ise Gürcistan ve Çekya'yı yenip, Portekiz'e kaybetti; Portekiz'in arkasında F Grubu'nu ikinci sırada bitirerek Son 16 vizesi aldı.

Kaptanımız Hakan Çalhanoğlu (sarı kart) ve stoperlerden Samet Akaydin (sarı kart) cezalı.

Tam 10 oyuncumuz da kart sınırında!

Salih Özcan, Kenan Yıldız, Zeki Çelik, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Orkun Kökçü, Arda Güler ve Mert Müldür; Avusturya karşısında sarı kart görmeleri ve çeyrek finale kalmamız durumunda takım arkadaşlarını yalnız bırakacaklar.

TD Vincenzo Montella, Samet'in yokluğunda "Merih Demiral & Abdülkerim Bardakcı" stoper hattıyla maça başlayacaktır.

Kaptanın yokluğunda orta alanın "Salih, İsmail & Orkun" şeklinde oluşması bekleniyor.

Hücum kanatlarında Barış Alper Yılmaz ve Kenan'ı, "sahte 9" pozisyonunda Arda'yı izleyeceğiz.

"Avusturya -Türkiye" maçına Türkiye'nin "En Yüksek" iddaa oranları Misli'de!

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Avusturya'nın oynadığı son 6 maçın 5'inde "karşılıklı gol" izledik.

- A Milli Takımımız'ın oynadığı son 4 maçın 3'ü "2-3 GOL" aralığında kaldı.

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- İki takımın mart ayında oynadığı hazırlık maçını Avusturya 6-1 kazanmıştı.

- Maçın Portekizli hakemi Artur Soares Dias, grup aşamasında 2 karşılaşmasında düdük çalmıştı. (5 sarı kart)

MİSLİ ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç, Canlı Bahis ve Şampiyon Oran seçenekleriyle Misli'nin iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Avusturya kazanır" oldu!

%43'lük kesim Bizim Çocuklar'ın (90 dakika içinde) Avusturya'ya kaybedip turnuvaya veda edeceğini düşünüyor...

%10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede (90 dakika içinde) en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Bizim Çocuklar, Avusturya karşısında nelere dikkat etmeli? Uğur Meleke yorumladı...