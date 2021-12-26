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"Bizim adımıza sevindirici bir sonuç..."

#Gaziantep FK#Erol Bulut#Hamza Hamzaoğlu
Bizim adımıza sevindirici bir sonuç...

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Çaykur Rizespor, sahasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından teknik direktörler Hamza Hamzaoğlu ve Erol Bulut, açıklamalarda bulundu.

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Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erol Bulut, "İlk yarının bizim için son maçını galibiyetle kapattık. Bizim adımıza sevindirici bir sonuç. Gaziantep şehrine ve taraftarımıza armağan olsun. Güzel bir maç oldu, istediğimiz doğrultuda maça başladık. Yeterince gol pozisyonuna girdik, rakibe çok fala gol pozisyonu vermesek de rakip baskılı oynadı. Rize deplasmanları kolay değil, zor maçlar oluyor ve zor puanlar alıyorsunuz. Bugün penaltıdan aldığımız 3 puan var. Sevindirici ama kaçırdığımız çok net pozisyonlar da var. Onları daha iyi değerlendirmemiz gerekirdi. Cüneyt Çakır bugün ortada bir maç sergiledi. İyi bir maç sergiledi" dedi.



HALA EKSİKLERİMİZ VAR

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise, "Kendi sahamızda kazanmamız gerekiyordu, öyle umut ediyorduk ama maalesef kazanamadık. İlk yarıda özellikle iyi bir oyunda oynayamadık. Rakibin oyununa karşılık maalesef agresif olamadık. Ön tarafta oyun kurmalarına çok müsaade ettik. Sonuçta ilk yarının sonuna doğru yediğimiz penaltı golüyle içeriye 1-0 mağlup girdik. İkinci yarıda biraz daha rakip sahada oymaya başladık, pozisyon da bulduk. Ama gol atamadık. Sonuçta 1-0 mağlup olduk. Haftalar sonra kendi evimizde yenilmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu biraz zor geldi bize, üzüldük. Yine aynı şekilde aynı güvenle yolumuza devam edeceğiz. Hala eksiklerimiz var. Bu transfer döneminde bize daha çok güç katacak birkaç ihtiyacımızı tamamlamamız gerekecek. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Şimdi yönetimle oturacağız. 4 gün burada çalışıp sonra izin yapıp ardından Beşiktaş maçına hazırlanacağız. Cüneyt hocanın bariz bir hatası olmadı. Zaten onu hataya sürükleyecek çok fazla pozisyonumuz da yoktu. Onu zorlayacak bir maç olmadığını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

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#Gaziantep FK#Erol Bulut#Hamza Hamzaoğlu

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