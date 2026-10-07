Uluslar Ligi'nde bizden kötüsü yok!

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Tarihimizde ilk kez mücadele ettiğimiz UEFA Uluslar A Ligi’nde dördüncü maçlar geride kalırken ay yıldızlı ekibimiz oynadığı 4 karşılaşmayı da kaybetti. Kura çekimine son torbadan, 16. ve son seri başı olarak giren ay yıldızlı ekibimiz, teknik direktör Vincenzo Montella’nın deyimiyle, bu seviyede üst üste maç yapma alışkanlığının olmaması nedeniyle güçlü rakipler karşısında şimdilik ‘tecrübe’ kazanırken Uluslar A Ligi’ndeki 16 takım arasında en başarısız ekip durumunda. Puansız 3 takımdan biri olan millilerimiz, bununla beraber en çok gol yiyen (11) ikinci ekip

Beklenti var ama sadece 2 gol attık

Dört seviyedeki Uluslar Ligi’nde Türkiye’den daha çok gol yiyen sadece 3 ülke var: A Ligi’nde Hırvatistan (14), B Ligi’nde Romanya (13) ve C Ligi’nde San Marino (16). Her ne kadar zor bir grupta yer alsak da kura çekimine bizden 1 üst sırada giren komşumuz Yunanistan; Almanya, Hollanda ve Sırbistan’ın bulunduğu grupta şampiyonluk mücadelesi veriyor. Bu sezon Uluslar Ligi’nde 4 maçta ortalama 6.8xG gol beklentisiyle oynayan ancak sadece iki kez fileleri havalandırabilen ay yıldızlı ekibimiz Ekim 1987-Mart 1988’ten bu yana ilk kez üst üste 4 karşılaşmayı kaybetti.

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HER ŞEY BİTMİŞ DEĞİL HÂLÂ LİGDE KALABİLİRİZ

Eski sistemde her grupta sonuncular doğrudan düşerken, Uluslar Ligi’nin formatının değişecek olması (Her lig 16 değil, 18 takımla oynatılacak) ay yıldızlı ekibimiz için şans olabilir... Bu sezona özel olmak üzere A Ligi’nde yalnızca en kötü 2 grup sonuncusu doğrudan B Ligi’ne düşerken, daha iyi iki grup sonuncusu, en kötü iki grup üçüncüsü ile birlikte B Ligi’nden gelecek takımlarla play-off oynayacak.

ÜÇÜNCÜ DE OLABİLİRİZ

Bu da demek oluyor ki ay yıldızlı ekibimiz grubu sonuncu bitirse dahi, diğer iki grubun sonuncularından daha fazla puan alabilirse play-off şansı elde edecek. Çekya ve Sırbistan’ın da puansız olması Milli Takım için Fransa ve Belçika maçlarını çok daha önemli kılıyor. Elbette ekibimizin son 2 maçı kazanıp Belçika’yı ikili averajla geride bırakma olasılığı da mevcut ancak hem bu oldukça zor bir ihtimal hem de üçüncü olsak dahi yine play-off oynama ihtimalimiz ağır.