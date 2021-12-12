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"Biz rakibimiz kim olursa olsun..."

#Antalyaspor#Adnan Başkan#Süper Lig
Biz rakibimiz kim olursa olsun...

Fraport TAV Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, Trabzonspor’u mağlup ederek rakiplerinin galibiyet ve yenilmezlik serisini sonlandırdıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, "Antalyaspor olarak güzel bir hafta sonunu geride bıraktık" dedi.

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Süper Lig’in 16’ncı haftasında Antalyaspor, konuk ettiği lider Trabzonspor’u 2 - 1 yenerek haftayı 3 puanla noktaladı.

Karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, "Antalyaspor olarak güzel bir hafta sonunu geride bıraktık. Trabzonspor gibi ligi forse etmiş, liderlik koltuğunu açık ara elinde tutan, yenilgisiz tek takımı mağlup etmek hem puan, hem de özgüven açısından önemliydi. Ancak bizim için daha önemli olan şey; camiamızı mutlu etmek. Başkanımız Sayın Aziz Çetinin söylediği gibi; bizim hedefimiz uzun soluklu. Bu karşılaşmalar birer araç. Bu tür galibiyetler hem günümüz için, hem de yeni nesillerin Antalyasporlu olarak yetişmesi için önemli zaferlerdir. Trabzonsporlu dostlarımıza da bundan sonraki karşılaşmalarda başarılı olmalarını diliyoruz. Bilinmeli ki biz rakibimiz kim olursa olsun galibiyet için sahada yer alıyoruz" diye konuştu.

Adnan Başkan, Trabzonspor maçında olduğu gibi diğer maçlarda da taraftarlardan aynı desteği görmek istediklerini vurgulayarak, "Başkanımız ve yönetim kurulumuz olarak Nuri Şahini göreve getirmemizden sonra aynı felsefe ile maçlarımıza çıkıyoruz. Hep kazanmak için sahadayız. Galibiyetler de olacak, yenilgiler de. Ama son düdük çaldığında terinin son damlasına kadar mücadelesini sürdürmüş olan bir takımımız var artık. Bu noktada taraftarımıza da teşekkür etmek isterim. 10 binden fazla taraftarımız takımımızı inanılmaz destekledi. Onların desteğini arkamıza aldığımızda neler yapabileceğimizi gösterdik. Bundan sonraki maçlarda da aynı desteği bekliyoruz. Biz yönetim olarak, takımımız da teknik ekibimizin önderliğinde ellerinden geleni yapıyor. Taraftarımız da yanımızda olursa yeni zaferleri birlikte yaşayacağımızdan hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.

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#Antalyaspor#Adnan Başkan#Süper Lig

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