Biz bu yürekle İtalya'yı da eleriz!

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Sıra yine geldi İtalya maçına! Hem de olimpiyat yarı finalinde! Yedinci olimpiyatını geçiren İtalya’nın da, üçüncü olimpiyatında olan takımımızın da en iyi derecesi beşincilik. Bu arada 2016 Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemesi’nde İtalya’ya 3-2 yenilerek Rio defterini kapatmıştık. 2023 Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonluklarımızda çeyrek ve yarı finallerde İtalya’yı yenerek zirvede yer aldık. Şimdi, yine neden olmasın?

MELiSSA VARGAS DÖRT MAÇTA 116 SAYI ÜRETTİ

Milletler Ligi şampiyonluğu ile sezona çok iyi giriş yapan İtalya’ya grupta 3-0 yenildik. Mücadeleden uzak oyunda direnemedik. Bu maça kadar; İtalya servis karşılamada %52,3 biz de %51,8... İtalya’da atak verimliliği %32,5, Türkiye %28,8... Hücumda daha etkililer. Vargas ise 116 sayı ile turnuvanın en skoreri! Onlarda Egonu 64 sayıda! Antrapova da en büyük yardımcısı. Yer değiştirerek maksimum verimi alıyorlar.

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HANDE’NİN SAKATLIKLARI SORUN

Bizde Vargas’ın dinlenme şansı yok. Köşeden Sylla çok formda! Bosetti ve zaman zaman Giovannini de oyunu tamamlıyor. Bizim %20 ile en verimli köşe oyuncumuz Hande’nin karın kası sakatlığının ardından Çin maçında da baldırında sorun yaşaması işimizi pek kolaylaştırmıyor. Ebrar’dan beklenen verimi alamıyoruz. Meliha, Derya ve İlkin en büyük destekçilerimiz. Ortada kaptan Eda 5’i blok 38 sayı ile oynuyor.

ZEHRA ELİNDEN GELENİ YAPIYOR

İtalya’da ise ortada Danesi 13’ü blok 31 sayı ile oynuyor. Blok etkinliğimizin artması gerekiyor. Sakatlıktan dönen Zehra, 7 blok 20 sayı ile elinden geleni yapmaya çalışıyor. Liberolar; De Gennaro ve Gizem klaslarını konuşturuyor. Gizem’in omzundan sorunu olduğunu hatırlatalım. Pasörler; Elif’in hataya meyili daha fazlayken Orro hatasız oyunuyor. Topuk dikeni olan Cansu takıma yardım edebilecek mi sahada göreceğiz.

TEKNİK EKİPLERDE TECRÜBE FARKI

Antrenörlere baktığımızda İtalya’da çok tecrübeli bir ekip var. 1990’lardan beri İtalya’ya altın çağ yaşatan lider isim Julio Velasco! Bir o kadar tecrübeli Barbolini & Bernardi de egolarından bağımsız yanındalar. Kazanma zihniyetinin kazanarak elde edileceğini çok iyi bilen bir ekibe sahipler. İtalya’nın madalyayı ne kadar istediğini bu sistemsel yaklaşımdan da anlayabiliyoruz. Koçumuz Santarelli’nin ise ilk olimpiyatı. 2023 şampiyon Türkiye’nin başındaydı. Şimdi de tarihimizde bir ilki gerçekleştirerek bizi yarı finale taşıdı ancak bu sene biraz zorlandığı aşikar. Umarız ki bu zorluklardan bir madalya hikayesi yaratırız.

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MADALYA BiZiM iÇiN HEVES DEĞiL HEDEF!

İstatistiklerden bağımsız; Çin maçında da veri hazırlasaydık bizden üstün çıkabilirlerdi. Dalgalı form grafiğimiz ve sakatlıklarla dengeyi bulmakta zorlanabiliyoruz. Ama isteyince, mücadele edince, yüreğini ortaya koyunca neler yapabildiğimizi Çin maçında gördük. Tam bir takım oyunu oynadık. Kâğıt üzerinde favori İtalya karşısında da aynı mantaliteyle sahada olursak kök söktüreceğimize inanıyorum. Yolumuz engebeli ama biz madalyaya heves etmiyoruz hedef koyduk! Uzun, onurlu, zorlu yolda takımımıza sonsuz başarılar.