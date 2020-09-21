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Futbol
AA
Haber Giriş: 21.09.2020 - 10:09 | Son Güncelleme:

Bitlis'te Ampute Futbol Türkiye Kupası heyecanı yarın başlıyor!

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Bitlis'te Ampute Futbol Türkiye Kupası heyecanı yarın başlıyor!
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Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda müsabakalar, 22-26 Eylül'de Bitlis Ahlat Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamada göre, A ve B gruplarında 6 takımın mücadele edeceği organizasyonda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar yarı finale yükselecek.

Kupanın A Grubu'nda Şahinbey Belediye Gençlik, Pendik Engelliler ve Baltalı Grup Denizli, B Grubu’nda ise Etimesgut Belediyesi Ampute, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Ortahisar Belde Spor Kulübü bulunuyor.

Yarın saat 13.30'da yapılacak açılış töreninin ardından 5 gün sürecek turnuva, Belediye ve Pendik Engelliler maçıyla başlayacak.

26 Eylül Cumartesi günü oynanacak Ampute Futbol Türkiye Kupası final karşılaşması, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

 

Bitliste Ampute Futbol Türkiye Kupası heyecanı yarın başlıyor

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