Bitigen geri döndü! Rizespor-Galatasaray maçından sonra...

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Spor Toto 1.Lig'in 21.hafta karşılaşmasında 17 Ocak 2022 Pazartesi günü Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanacak olan Gençlerbirliği ile Adanaspor maçında görev yapacak hakemler belli oldu.

MHK tarafından yapılan açıklamada bu karşılaşmada Kayseri Bölgesi FIFA Kokartlı Hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Bitigen’in yardımcılıklarını Kemal Mavi ve Erkan Akbulut yapacak. Maçın 4.Hakemi Süleyman Bahadır olacak.

Abdulkadir Bitigen bu sezon ilk kez Spor Toto 1.Lig’de düdük çalacak.

RİZESPOR-GALATASARAY MAÇINDAN SONRA İLK KEZ

Abdulkadir Bitigen son olarak Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan Süper Lig maçında VAR olarak görev yapmıştı.

Aynı mücadelenin orta hakemi Alı Palabıyık'ın kararları gündemi meşgul etmişti...

Bitigen ayrıca, 26 Eylül 2021'deki Hatayspor-Fenerbahçe maçından sonra ilk kez bir maçta orta hakem olarak görev yapacak.

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