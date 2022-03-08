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Bitci Baskonia Anadolu Efes maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Bu karşılaşmadan galibiyet elde etmesi halinde Final Four için yerini garantilemeye devam edecek olan temsilcimiz Anadolu Efes, alt sıralarda seyreden Baskonia'nın konuğu olacak. Peki, Bitci Baskonia Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BİTCİ BASKONİA ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Bitci Baskonia, Anadolu Efes'i konuk edecek. 8 Mart Salı günü saat 23.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports Haber kanalından canlı izlenebilecek.