Bissouma'dan şaşırtan Fenerbahçe paylaşımı! 'Bol şans kardeşim'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene bugün sarı-lacivertli kulübe imza atarken, Malili yıldızın milli takımındaki arkadaşı Yves Bissouma'dan da destek mesajı geldi.

Fenerbahçe ile 5 yıllık bir sözleşmeye imza atan 22 yaşındaki Dorgeles Nene'nin transferi'ni dün resmen duyurmuştu.

'BOL ŞANS KARDEŞİM'

Tottenham forması giyen Bissouma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nene'ye şu mesajla başarı diledi; 'Orada bol şans kardeşim, sana en iyisini diliyorum.'

FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer alan Yves Bissouma'nın bu paylaşımı heyecan yarattı. Olası bir transferde Nene'nin varlığı Bissouma'nın transferi için önemli bir etken olabilir.