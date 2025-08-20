×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bissouma'dan şaşırtan Fenerbahçe paylaşımı! 'Bol şans kardeşim'

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Yves Bissouma#Nene
Bissoumadan şaşırtan Fenerbahçe paylaşımı Bol şans kardeşim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 08:56

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan Yves Bissouma, Dorgeles Nene'nin fotoğrafını paylaşarak milli takımdan arkadaşına şans diledi. Bu paylaşım sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dorgeles Nene bugün sarı-lacivertli kulübe imza atarken, Malili yıldızın milli takımındaki arkadaşı Yves Bissouma'dan da destek mesajı geldi.

Gözden KaçmasınFenerbahçede Nene imzayı attı, Alvarez an meselesi Talipleri arttıFenerbahçe'de Nene imzayı attı, Alvarez an meselesi! Talipleri arttıHaberi görüntüle

Fenerbahçe ile 5 yıllık bir sözleşmeye imza atan 22 yaşındaki Dorgeles Nene'nin transferi'ni dün resmen duyurmuştu.

'BOL ŞANS KARDEŞİM'

Tottenham forması giyen Bissouma, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Nene'ye şu mesajla başarı diledi; 'Orada bol şans kardeşim, sana en iyisini diliyorum.'

Bissoumadan şaşırtan Fenerbahçe paylaşımı Bol şans kardeşim

FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE

Fenerbahçe'nin transfer hedefleri arasında yer alan Yves Bissouma'nın bu paylaşımı heyecan yarattı. Olası bir transferde Nene'nin varlığı Bissouma'nın transferi için önemli bir etken olabilir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Yves Bissouma#Nene

BAKMADAN GEÇME!