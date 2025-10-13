Bissouma acılar içinde yerde kaldı! İşte 20 saniyede sakatlandığı anlar

Güncelleme Tarihi:
Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transferi için girişimlerde bulunduğu Yves Bissouma, milli maçta sakatlandı.
Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçında Mali, evinde Madagaskar ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Mali’nin 4-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.
FENERBAHÇELİ NENE GOL ATTI
Mali milli takımında oynayan Fenerbahçeli Drogeles Nene, maçın 39. Dakikasında topu ağlara gönderdi ve galibiyette katkıda bulundu.
BISSOUMA ACILAR İÇİNDE YERDE KALDI
Maçın dikkat çeken bir diğer noktası, Bissouma’nın sakatlığı oldu. Mali’nin 10 numarası, dakikalar 66:00’yı gösterdiğinde oyuna girdi.
SANİYELER İÇİNDE YERDE KALDI
Bissouma, savunmanın önünden top çıkarırken Madagaskarlı oyuncudan aldığı darbe sonrası, 66:20’de yerde kaldı.
SAĞLIK EKİPLERİ YARDIMINA KOŞTU
Yıldız oyuncuya hemen sağlık ekipleri yardımcı oldu ve oyundan çıkarıldı.