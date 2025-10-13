×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Bissouma acılar içinde yerde kaldı! İşte 20 saniyede sakatlandığı anlar

Güncelleme Tarihi:

#Yves Bissouma#Sakatlık#Fenerbahçe
Bissouma acılar içinde yerde kaldı İşte 20 saniyede sakatlandığı anlar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2025 11:41

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yaz transfer sezonunda kadrosuna katmak istediği Yves Bissouma, Mali’nin Madagaskar ile oynadığı maçta sakatlandı. Bissouma, oyuna girdikten sonra 20 saniye içinde aldığı darbe sonucu yerde kaldı. İşte yaşananlar…

Haberin Devamı

Yaz transfer sezonunda Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transferi için girişimlerde bulunduğu Yves Bissouma, milli maçta sakatlandı.

Gözden KaçmasınVe Sadettin Saran operasyona başladıVe Sadettin Saran operasyona başladı!Haberi görüntüle

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu maçında Mali, evinde Madagaskar ile karşı karşıya geldi. Mücadele, Mali’nin 4-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı.

FENERBAHÇELİ NENE GOL ATTI

Mali milli takımında oynayan Fenerbahçeli Drogeles Nene, maçın 39. Dakikasında topu ağlara gönderdi ve galibiyette katkıda bulundu.

Gözden KaçmasınFenerbahçe, Lewandowskiyi transfer ediyor Sadettin Saran’dan karar çıktıFenerbahçe, Lewandowski'yi transfer ediyor! Sadettin Saran’dan karar çıktıHaberi görüntüle

BISSOUMA ACILAR İÇİNDE YERDE KALDI

Maçın dikkat çeken bir diğer noktası, Bissouma’nın sakatlığı oldu. Mali’nin 10 numarası, dakikalar 66:00’yı gösterdiğinde oyuna girdi.

Bissouma acılar içinde yerde kaldı İşte 20 saniyede sakatlandığı anlar

SANİYELER İÇİNDE YERDE KALDI
Bissouma, savunmanın önünden top çıkarırken Madagaskarlı oyuncudan aldığı darbe sonrası, 66:20’de yerde kaldı.

Haberin Devamı

Bissouma acılar içinde yerde kaldı İşte 20 saniyede sakatlandığı anlar
Bissouma acılar içinde yerde kaldı İşte 20 saniyede sakatlandığı anlar


SAĞLIK EKİPLERİ YARDIMINA KOŞTU

Yıldız oyuncuya hemen sağlık ekipleri yardımcı oldu ve oyundan çıkarıldı.

Gözden KaçmasınGalatasarayda Barış Alper Yılmaza dev zam Yeni sözleşmesinin detayları ortaya çıktıGalatasaray'da Barış Alper Yılmaz'a dev zam! Yeni sözleşmesinin detayları ortaya çıktıHaberi görüntüle

Bissouma acılar içinde yerde kaldı İşte 20 saniyede sakatlandığı anlar
Bissouma acılar içinde yerde kaldı İşte 20 saniyede sakatlandığı anlar

Bissouma, 2025-26 sezonunda ilk kez bir resmi müsabakada forma giymişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yves Bissouma#Sakatlık#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!