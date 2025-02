Bisikletin kalbi nisan ayında Kemer’de atacak

Haberin Devamı

Antalya'nın Kemer ilçesi, zengin bisiklet rotaları ile dikkatleri çekiyor. Ülkemizin önde gelen bisiklet turizmi destinasyonlarının başında gelen Kemer, bin kilometrelik rotaları ile dağ, yol, gravel, elektrikli, enduro ve downhill branşları için ender bölge konumda yer alıyor. Gerçekleştirilecek organizasyonlarla ülke tanıtımına katkı sağlanması ve dünyada bilinirliğin artması hedefleniyor.

TOROS DAĞLARI’NDA TRANSTAURUS HEYACANI

Kemer’de bisiklet heyecanı 10-13 Nisan tarihlerindeki TransTaurus Etap Yarışları ile start alacak. Dağ bisikleti, gravel ve e-bike kategorilerini içinde barındıran yarışta yurt içi ve yurtdışından gelen sporcular, Batı Toros Dağları’nda günlük 60 kilometre yol kat edecek. Yörüklerin yaşadığı yaylalar ve dağ yollarını geçecek bisikletçiler, eşsiz coğrafyada Türk misafirperverliğini de yakından tanıma imkanı bulacak.

AKRA GRANFONDO RÜZGARI 7’NCİ KEZ ESECEK

Amatör yol bisiklet tutkunları 18-19 nisan tarihlerinde AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum’da bir araya gelecek.

Batı Toros Dağları'nın eteklerinde ve 52 kilometre kıyı şeridi boyunca uzanan Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kemer’de düzenlenecek yarış, dünyanın birçok ülkesinden gelen sporcuları konuk edecek. Mavi ve yeşilin büyüleyici atmosferindeki yarış, 98K ve 49K’lık parkurlarda koşulacak.



ZİRVEDEN DENİZE; SKY TO SEA MTB ENDURO

Yol ve dağ bisiklet sporcularına ev sahipliği yapacak Kemer, nisan ayını Sky To Sea MTB Enduro ile taçlandıracak. 18-20 nisan tarihlerinde gerçekleşecek yarış, enduro ve downhill sporcularına unutulmayacak anlar yaşatacak. Mitolojik Olimpos Dağı olarak geçen Batı Toros Dağları’nın en yüksek zirvesi Tahtalı Dağı’nın 2 bin 365 metrelik karlı zirvesinden pedal çevirecek sporcular, 33 kilometrelik parkurda Kemer sahilinde kurulan denize atlama rampasına ulaşmaya çalışacak. Ülkemizin en ekstrem bisiklet yarışı olan Sky To Sea MTB yarışına katılacak profesyonel sporcular, unutulmaz bir yarış deneyimi yaşama fırsatını bulacak.



KAYMAKAM SOLMAZ: KEMER SPOR TURİZMİNDE DE ÖNCÜ

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz’ın başkanlık ettiği Kemer Turizm Komitesi tarafından planlanan “Bisikletin kalbi nisanda Kemer’de atıyor” projesi ile bölgenin bisiklet turizmi potansiyelinin tüm dünyaya gösterilmesi amaçlanıyor.

Kemer’in turizm potansiyelinin yanı sıra spor turizminde de öncü olduğunu dile getiren Kaymakam Ahmet Solmaz, “Turizm sezonunun 12 aya yayılması, düşük sezon dediğimiz dönemlerde bölgenin coğrafyasına uygun spor etkinlikleri ile mümkün. Öncülüğümüzde kurulan Kemer Turizm Komitesi ile Kemer’in tüm etkinliklerini bir takvim içerisinde topladık. Her aya uygun spor etkinliklerini bir araya getirip bazı aylara ise yeni organizasyonlar ekleyerek turizm hareketliliğini tüm yıla yaymayı hedefliyoruz. Nisan ayı da bu aylardan birisi ve ilçemiz bu alanda benzersiz bir potansiyele sahip. Bu bağlamda 6 bisiklet branşının aynı anda Kemer’de olduğu bir etkinlik takvimi hazırladık. Her ay için farklı spor branşları ile spor etkinliklerimiz devam edecek. Sporun kalbi 12 ay Kemer’de atıyor diyoruz ve tüm spor severleri Kemer’e bekliyoruz” dedi.