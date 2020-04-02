Bisiklet yarışları ertelendi

UCI'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 3 Nisan olarak açıklanan erteleme süresinin 1 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu.



Açıklamada, birliğe erteleme veya iptal konusunda 450'den fazla talebin iletildiği belirtilerek kararın UCI takviminde yer alan tüm etkinlikleri kapsadığı ifade edildi.





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