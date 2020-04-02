MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriBisiklet yarışları ertelendi
GeriDiğer Bisiklet yarışları ertelendi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Diğer
AA
Haber Giriş: 02.04.2020 - 12:23,Son Güncelleme:/

Bisiklet yarışları ertelendi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bisiklet yarışları ertelendi
Abone Olgoogle-news

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden tüm organizasyonların 1 Haziran'a kadar ertelendiğini açıkladı.

UCI'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önce 3 Nisan olarak açıklanan erteleme süresinin 1 Haziran'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, birliğe erteleme veya iptal konusunda 450'den fazla talebin iletildiği belirtilerek kararın UCI takviminde yer alan tüm etkinlikleri kapsadığı ifade edildi.

Bisiklet yarışları ertelendi

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle