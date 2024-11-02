Bisiklet tutkunları Çeşme’de pedal basacak

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İzmir’in muhteşem plajları, festivalleri ve eşsiz Ege lezzetlerinin yer aldığı Çeşme’de Veloturk Gran Fondo rüzgarı esecek. Çocukları karne hediyesi olarak bisikletleriyle buluşturabilmeyi amaçlayan amatör yol bisiklet yarışı, spor ile sosyal farkındalık oluşturacak. "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek olmak için bisiklet severleri bir araya getiren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, bu sene 8’inci kez Çeşme’de yarın gerçekleşecek.



Organizasyon öncesinde Boyalık Beach Otel & Spa’da düzenlenen basın toplantısına; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Çeşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nuri Büyükatış, Argeus Travel & Event Kurucu Ortağı Aydın Ayhan Güney, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Metin Cengiz, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yavuz Yaşar ile davetliler katıldı.



MEHMET MARAŞLI: SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASI HER ŞEYDEN ÖNEMLİ



Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, “Çeşme deyince aklımıza turizm geliyor. Sezon uzamasıyla yılın her ayında farklı organizasyonun yer aldığı bir kent olarak düşünüyoruz. Ben 2 senedir bunu yaşıyorum. Artık bunu hem turizmcilerimiz ile belediyemiz ile ve kurumlarımızla yılın her ayına yayılabileceğini söylüyoruz. Spor ve turizmin birleşmesiyle farklı bir tat olduğunu görmüş bulunuyoruz. Gelen kişiler spora geliyorlar. Amatör ruhla geliyorlar. O bakımdan organizasyonu çok kıymetli buluyorum. Sürdürülebilir olması her şeyden önemli. Biz Çeşme halkı olarak kurumlarıyla en iyi şekilde olması için uğraşıyoruz. Kaliteli organizatörler ve sporcularla bir arada olmak bir mutluluk veriyor. Çocukların bisiklet ve sporla tanışması da ayrı bir öneme sahip. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



LAL DENİZLİ: EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM



Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, “Spor aktivitelerini artırarak çocuklarımızın spora erişimini sağlamak için çaba ortaya koyuyoruz. Farklı birçok sportif olaya yer vermek için büyük çaba sarf ediyoruz. Kaymakamımız büyük bir özveri ile sporun birleştirici gücüne inanarak büyük çaba koydu ortaya. Birlikte aynı bakabildiğim insanlarla yola yürümekten çok memnunum. Biz bir turizm kentiyiz. Bölgedeki esnafımız tam işler durdu derken böylesi organizasyonlarla Çeşme’nin canlanması bir hayli önemli. Organizasyon sadece bir yarış değil, sosyal sorumluluk projeleri ile de dikkatleri çekiyor. Bu tip aktivitelere ev sahipliği yapmaktan büyük şeref duyuyorum. 12 ülkeden katılımcının yer alacağı organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hem esnafımızın yüzünün güldüğü hem de kazasız belasız tüm sporcularımızın unutulmaz hafta sonu geçireceği bir etkinlik olur” şeklinde konuştu.

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