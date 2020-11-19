MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBirlikten Pamir doğdu
GeriFutbol Birlikten Pamir doğdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 19.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Birlikten Pamir doğdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Birlikten Pamir doğdu
Abone Olgoogle-news

Üç büyük kulübün başkanının destek verdiği kampanyada mutlu son.

Beşiktaş Kulübü’nce başlatılan, F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un ‘İyileşsin, Beşiktaş forması giyerim’ dediği, Galatasaray’ın da destek verdiği kampanyada gereken 2.1 milyon Euro toplandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile kızı Elgiz Nur Çebi Yavuz’un, iki yaşına gelmeden yurt dışında tedavi olması gereken SMA hastası 19 aylık Pamir bebeğin tedavi masraflarını karşılamak için düzenlediği yardım organizasyonu mutlu sona ulaştı. Gözde ve Fatih Pekin’in oğulları Pamir’i iyileştirecek olan Zolgensma Gen tedavisinden yararlanabilmesi için gerekli olan 2 milyon 132 bin Euro, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin de destek verdiği kampanya ile toplandı. Müjdeli haber dün Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray’ın sosyal medya hesaplarından, ‘Birlikten Pamir doğdu’ başlığıyla verildi.

Başkanlar yayına katılmıştı

Beşiktaş Kulübü’nün başlattığı ‘Bırakmam Seni Pamir’ kampanyası için siyah beyazlı kulübün YouTube kanalından yapılan canlı yayına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katılmış, Pamir bebeğin sağlığına kavuştuktan sonra kendisiyle maç izlemek istediğini dile
getirdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Ali Koç’a “Bizim sahamızda olsun. Avantaj bizde olsun” şeklinde yanıt vermiş, Koç, “Fark etmez. Beşiktaş forması giyer gelirim’’ yanıtını vermişti. Ahmet Nur Çebi’nin ‘Harikasın’ diyerek cevap verdiği o diyalog alkış toplamıştı.

Beşiktaş’tan teşekkür mesaj

Söz konusu yayına Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de katılmış ve destek çağrısında bulunmuştu. Hedeflenen miktarın toplanmasının ardından dün Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada “Kulübümüzün YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan yardım organizasyonuna katılarak camialarına destek çağrısında bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz başta olmak üzere, değerli sanatçılar; Ceyda Düvenci, Ozan Dolunay, Sarp Apak ve Şevval Sam ile Pamir bebeğe yardım elini uzatan yardımsever vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi.

Birlikten Pamir doğdu

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle