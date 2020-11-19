Beşiktaş Kulübü’nce başlatılan, F.Bahçe Başkanı Ali Koç’un ‘İyileşsin, Beşiktaş forması giyerim’ dediği, Galatasaray’ın da destek verdiği kampanyada gereken 2.1 milyon Euro toplandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile kızı Elgiz Nur Çebi Yavuz’un, iki yaşına gelmeden yurt dışında tedavi olması gereken SMA hastası 19 aylık Pamir bebeğin tedavi masraflarını karşılamak için düzenlediği yardım organizasyonu mutlu sona ulaştı. Gözde ve Fatih Pekin’in oğulları Pamir’i iyileştirecek olan Zolgensma Gen tedavisinden yararlanabilmesi için gerekli olan 2 milyon 132 bin Euro, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin de destek verdiği kampanya ile toplandı. Müjdeli haber dün Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray’ın sosyal medya hesaplarından, ‘Birlikten Pamir doğdu’ başlığıyla verildi.

Başkanlar yayına katılmıştı

Beşiktaş Kulübü’nün başlattığı ‘Bırakmam Seni Pamir’ kampanyası için siyah beyazlı kulübün YouTube kanalından yapılan canlı yayına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da katılmış, Pamir bebeğin sağlığına kavuştuktan sonra kendisiyle maç izlemek istediğini dile

getirdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise Ali Koç’a “Bizim sahamızda olsun. Avantaj bizde olsun” şeklinde yanıt vermiş, Koç, “Fark etmez. Beşiktaş forması giyer gelirim’’ yanıtını vermişti. Ahmet Nur Çebi’nin ‘Harikasın’ diyerek cevap verdiği o diyalog alkış toplamıştı.

Beşiktaş’tan teşekkür mesaj

Söz konusu yayına Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de katılmış ve destek çağrısında bulunmuştu. Hedeflenen miktarın toplanmasının ardından dün Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada “Kulübümüzün YouTube kanalından canlı olarak yayınlanan yardım organizasyonuna katılarak camialarına destek çağrısında bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz başta olmak üzere, değerli sanatçılar; Ceyda Düvenci, Ozan Dolunay, Sarp Apak ve Şevval Sam ile Pamir bebeğe yardım elini uzatan yardımsever vatandaşlarımıza teşekkür ederiz” denildi.

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