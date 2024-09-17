Birileri Mourinho’ya Fenerbahçe’nin kaleye otobüs çekmeyeceğini hatırlatmalı | Osimhen hırsı ve temposuyla Icardi’den çok daha fazlası

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Hürriyet yazarları Fırat Aydınus, Güntekin Onay, Uğur Meleke ve Mehmet Arslan, Futbol Konseyi'nde haftanın gelişmelerini değerlendirdi.

1- Sezonun ilk derbisi berabere bitti. Güneş, Trabzon’daki 5. dönemine sizce nasıl başladı? Yeni transfer Banza’yı nasıl buldunuz?

Uğur MELEKE: TRABZONSPOR’UN iŞTAHI ÇOK YÜKSEKTi

Şenol Güneş de dahil herhalde hiç kimse bu hafta tam olarak Trabzon’un oyununu analiz şansı bulamayacak. Zira 80 dakikasını 11’e 10 oynadıkları ve savunma yaptıkları bir maç beklemiyorlardı haliyle. Ancak 1’inci dakikadan itibaren iştahları yüksekti. Mücadele güçleri üst seviyedeydi, bu kesin. Simon Banza’nın iyi bir futbolcu olduğunu biliyorduk ama daha ilk maçtan bu kadar güçlü bir karakter ortaya koyması müthiş. Trabzon’un bu sezonki hikayesinin başrolü olacak bence Banza.

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Güntekin ONAY: 1 PUAN UĞURCAN SAYESiNDE

Trabzonspor Şenol Güneş’in ilk maçında yüksek bir enerji ve motivasyon ile başladı. 13. dakikada gelen kırmızı kartın ardından 1-0 öne geçince koruma duygusu ile katı bir savunma uyguladı. Beşiktaş’ın kurduğu baskı da Trabzon’un hiç çıkmamasını sağladı. Trabzon iyi direnç gösterdi ama 1 puan aldıysa tamamen Uğurcan sayesinde. Banza da olağanüstü bir mücadele ortaya koydu.

Mehmet ARSLAN: GÜNEŞ GiBi BiR TECRÜBEYE iHTiYAÇ VARDI

Fatih Tekke mi, Şenol Güneş mi ikileminde kalmıştı bordo mavililer. Sezon başı bu tercihle baş başa kalsalar kesinlikle Tekke derdim. Ama sezona çok kötü başlayınca bu dağınıklığı toparlayacak bir tecrübeye ihtiyaçları vardı. Güneş bu anlamda doğru bir tercihti. Bu tercihin doğruluğunu ilerleyen haftalarda daha iyi test edeceğiz ama Beşiktaş karşısında dağınıklıktan arınmış bir takım gördüm. 11’e 10 Beşiktaş’a hele bu Beşiktaş’a karşı puan almak başarıdır.

Fırat AYDINUS: EN DOĞRU OYUNU OYNADI

Şenol Güneş’in hafta boyu hazırladığı taktik ve kurgu, 13. dakikada Visca’nın kırmızı kart görmesiyle oyunu ve skoru koruma düşüncesine evrildi ister istemez. Uğurcan’ın ekstra performansı ve 10 kişiyle nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynaması sayesinde 1 puan aldı Trabzonspor. Simon Banza ise Trabzonspor’un hem saha içi hem tribünler adına ihtiyacı olan bir oyuncu profili.

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2- Galatasaray, Rize’yi de şov yaparak geçti. Takımın performansını ve ilk kez forma giyen Jacobs ile Osimhen’i nasıl buldunuz?

Mehmet ARSLAN: OKAN BURUK RiZE MAÇINDA OYNATARAK DOĞRUYU YAPTI

Kanat transferi, ille de kanat transferi diye Galatasaray yönetimini uyaranların ne kadar haklı olduğunu gördünüz mü? Kanatlardan gelen her topla aksiyonun içindeydi Osimhen. İcardi’den çok daha fazlası. Böyle oynadığı sürece çok gol atar Osimhen. Hırsını, temposunu ve rakibe baskısını çok beğendim Galatasaray’ın. Okan Buruk’un, ‘idman yapmadı, yeni geldi’ gibi eleştirilere kulak asmadan Osimhen’i sahaya sürmesini de...

Fırat AYDINUS: OSiMHEN BU KARAKTERiSTiK YAPISIYLA GALATASARAY’A ÇOK KATKI YAPAR

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Oyun ve performans olarak son iki sezona benzer bir başlangıç yapan Galatasaray, yaptığı flaş transferlerin getirdiği havayla birlikte çok kısa sürede toparladı. Tatmin etmeyen başlangıca rağmen lige 4’te 4 yaparak başlarken, son 2 maçı tam 10 gol atarak kazandı. Yeni sol bek Jakobs’un yorumlanması için biraz zaman gerekiyor. Ancak defansif anlamda olumlu sinyaller verdiğini söylemek mümkün. Osimhen zaten kariyeri bilinen bir futbolcu. İlk maçtaki arzusu ve hırsı taraftarları memnun etti. Bu karakteristik yapısıyla Galatasaray’a çok katkıda bulunacağı aşikar.

Uğur MELEKE: SEZONUN EN iYi MAÇINI OYNADI BUNDA DAViNSON’UN BÜYÜK PAYI VAR

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Galatasaray için sezonun en iyi performansıydı Rize maçı. Bunda tabii ki takım boyunu kısaltan Davinson’un çok büyük payı var. Onun varlığıyla yokluğu arasında geceyle gündüz kadar fark oluşuyor sarı kırmızılılarda. Galatasaray’ın yenileri Jacobs da, Osimhen de bence çok iyi start verdiler. Jacobs’un özellikle ihtiyaç olduğunda savunmada yaptığı doğru müdahaleler etkileyiciydi. Osimhen de hem hazır, hem çok istekli. Bu kalitede bir santrforun Süper Lig’de olması, turnuvaya da değer katıyor kesinlikle.

Güntekin ONAY: LiGiMiZDE SAVUNMA ORGANiZASYONUNU iYi YAPABiLEN TAKIM SAYISI ÇOK AZ

Galatasaray çok rahat bir maç oynadı. Osimhen gol atmasa da etrafındaki oyunculara alan yarattı ve takımın önemli bir parçası olacağını ilk maçında gösterdi. Galatasaray’ın güçlü oyununda Davinson çok önemli bir parça. Sol ve sağ kanatta rotasyonda eksikler olmasa Galatasaray, yarışın en güçlü adayı olurdu. Rizespor’un kolay çözülen ve dirençsiz görüntüsü de Galatasaray’ın sonuca kolay gitmesini sağladı. Ligimizde savunma organizasyonunu iyi yapan takım çok az ve Okan Buruk bunun farkında. Ön alan baskısıyla nasıl sonuca gidileceğini çok iyi biliyor.

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3- Beşiktaş, 22 şut attığı derbide puan kaybetti. Siyah beyazlıların oyunu ve Van Bronckhorst’un müdahaleleri sizce nasıldı?

Güntekin ONAY: BEŞiKTAŞ’IN GÜÇLÜ BiR 11’i VAR AMA YEDEKLEYECEK ALTERNATiFLERi YOK

Beşiktaş'ın güçlü bir oyunu ve güçlü bir 11’i var. Svensson, Gedson Fernandes ve Arthur Masuaku çok iyi bir maç çıkarttılar. Yeterli sayıda net pozisyonlar da yakalandı ancak 10 kişiyle kendi ceza sahasında kapanan savunmayı aşsalar da Uğurcan Çakır’ı geçemediler. Oyuncu değişikliklerinin ardından geriye giden bir Beşiktaş gördük. Beşiktaş’ta kadro derinliği kısıtlı. Rafa Silva, Masuaku, Svensson, Gedson ve İmmobile’yi yedekleyecek alternatif oyuncular yok. Her maç aynı 11 ile oynayamazsınız. Sezon uzun ve kırıcı. Ancak sahaya çıkan 11’in güçlü oyunu umut verdi. Beşiktaş’ın yıllar sonra ilk kez 2 çok iyi stoperi var.

Fırat AYDINUS: iMMOBiLE, RASHiCA VE MUSRATi TRABZON MAÇINDA BEKLENENi VEREMEDi

10 kişi kalan rakibi karşısında Beşiktaş, beklemediği bir anda golü kalesinde gördü ve ardından Trabzonspor kalesinde yoğun bir baskı kurdu. İkinci devrede bu baskının daha da artması bekleniyordu ama olmadı. Teknik direktör Van Bronckhorst ikinci yarıya Semih Kılıçsoy ile başlayabilirdi. Kanatları istediği gibi efektif kullanamayan Beşiktaş’ta özellikle Ciro İmmobile’nin etkisizliği, Milot Rachisca ve Al-Musrati’nin düşük performansları puan kaybına yol açan etkenlerin başında geldi.

Mehmet ARSLAN: 10 KiŞiLiK RAKiBE PUAN KAYBETMESiNE RAĞMEN BEŞiKTAŞ’IN YOLU AÇIK

Gedson Fernandes’in attığı goldeki organizasyonu gördünüz mü? Premier Lig’de izlesek, “Vay be” derdik. İyi bir takım Beşiktaş. Kaliteli oyunculara ve idealist bir teknik adama sahipler. 10 kişilik rakibe karşı galip gelememeleri kaleci Uğurcan Çakır’ın büyük oyunu sayesinde oldu. Kaleyi bulan 7 şutun 7’si de gol olabilirdi. Her kalecinin yiyeceği golleri çıkardı Uğurcan. Avusturya maçındaki Mert Günok gibiydi. Puan kaybına rağmen yolu açık Beşiktaş’ın.

Uğur MELEKE: VAN BRONCKHORST’UN DEĞiŞiKLiKLERi TEMPOYU VE BASKIYI ARTIRMADI

Beşiktaş’ın belki 80 dakikasını 1 kişi fazla oynadığı bir maçtan 3 puan alamaması hayal kırıklığı kabilinden değerlendirilebilir. Ancak 22 şut attılar, rakip ceza alanında topla 50’nin üzerinde oynadılar, 6 kez Uğurcan’a takıldılar. Oyun çok durmasına rağmen özellikle 20 ile 60 arası mücadeleleri tatmin ediciydi. Ancak Van Bronckhorst’un oyuncu değişiklikleri sonrası temponun ya da baskının arttığını söylemek güç. Sağ tarafta Svensson-Rashica ikilisi iyi işliyordu; Svensson ve İmmobile’nin 79’da oyundan çıkmalarını garipsedim ben.

4- Fenerbahçe yine gol yemeden kazandı ancak 2-0’dan sonraki oyunu tatsızdı. Bu tavır bir Jose Mourinho klasiği mi sizce?

Fırat AYDINUS: KASIMPAŞA BiR GOL ATSA GÖZTEPE MAÇININ TEKRARI YAŞANABiLiRDi

Fenerbahçe, ilk devrede istediği skoru aldıktan sonra özellikle ikinci yarı oyunu rölantiye alarak maçın sonunu getirdi. Ama şu var ki, Kasımpaşa bir gol bulsa, Fenerbahçe’yi sıkıntıya sokabilecek bir hava hakimdi karşılaşmada. 2-0’dan sonra sarı lacivertli futbolcuların oyuna bakış açısı bir doğaçlama mı yoksa kenardan gelen bir taktik mi acaba? Şunu hatırlamakta yarar var; Fenerbahçe ligin 2. haftasında Göztepe karşısında da 2-0 öne geçmiş ancak ikinci yarıda yediği gollerle 2-2 berabere kalmıştı. Kasımpaşa maçı bunun tekrarı olabilirdi.

Uğur MELEKE: ViTESi ÜÇE DAHi ÇIKARMADAN iKi GOL ATTI AMA ÖNDE BASKIYI iYi YAPAMADI

Fenerbahçe’nin Kasımpaşa karşısında ilk devrede vitesi üçe dahi çıkarmadan iki golü bulduğunu söyleyebiliriz. Zaten ikinci 45 dakikada neredeyse rakip kaleye gitmediler. Kalite farkıyla kazandılar maçı. Merkezde İsmail Yüksek çok iyiydi, biraz da Allan Saint-Maximin’in hareketliliği galibiyete yetti. Ancak bence Rizespor-Alanyaspor maçlarıyla bu müsabaka arasındaki en önemli fark, Fenerbahçe’nin samimi bir önde baskı yapmaması, stoperlerinin çok fazla geriye yaslanmaları ve takım boyunun uzaması. Alanyaspor karşısında Aleksandr Djiku-Çağlar Söyüncü orta çizgiye basmışlardı, Kasımpaşa önünde göremedik bu tavrı.

Güntekin ONAY: FENERBAHÇE SAVUNMADA iYi ANCAK HÜCUMDA OSAYi VE FERDi’Yi ARIYOR

Fenerbahçe, 2-0’ı bulduktan sonra oyunun tüm kontrolünü Kasımpaşa’ya verdi. Bunda Youssef En-Nesyri’nin hareketsizliği, ağır kalması ve top tutamaması da etkendi. Jose Mourinho’nun takımı derin savunmayı iyi yapsa da ikinci yarıdaki mahkum oyun, pas hataları düşündürücü. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu’nu ve Bright Osayi-Samuel’i hücumda arıyor.

Mehmet ARSLAN: BiRiLERi MOURiNHO’YA FENERBAHÇE’NiN KALEYE OTOBÜS ÇEKMEYECEĞiNi HATIRLATMALI

Galatasaray’ın 5-0 galip geldiği Rizespor maçındaki temposuna bakıyorum; mükemmel. Dönüyorum Fenerbahçe’ye. Aynı tempoyu göremiyorum. Kazanıyorlar mı, evet. Çünkü çok kaliteli oyunculara sahip bir takım. Ama bu kalitenin sahaya yansıması daha çok bireysel becerilerle gerçekleşiyor. Kasımpaşa maçında da herkesin aklına Göztepe karşısında kaybedilen puan geldi, eminim. 2-0 öne geçtikten sonra bir anda anlamsız yere savunmaya çekildiler. Haddim değil ama birileri Jose Mourinho’ya, Fenerbahçe’nin kaleye otobüs çekmeyeceğini hatırlatmalı.

Murat Fevzi TANIRLI: 5. HAFTADA RADARA TAKILANLAR

1- · UEFA der ki: 2 gün önce maç yasak!

· Halil Umut Meler (Real Madrid-Stuttgart).

· Kasımpaşa-Fenerbahçe (Halil Umut Meler).

2- · 13. dakikada 10 kişi kalan Trabzonspor.

· 13 korner kullanan Beşiktaş.

· 1-1 biten dev maç

3- · Burak Yılmaz-Arda Turan keyfi.

· 29 şut-14 isabet.

· 4 gol - 7 net poziyon.

4- · Asistle hoş gelen Osimhen!

· Piyasa değeri 100 milyon Euro.

· Kariyer: 224 maç-114 gol-29 asist.

5- · Bodrum’da yaz bitti, kavga başladı.

· 36 faul-2 kırmızı kart.

· Bodrumspor-Başakşehir.

6- · Geleneksel Rize şenliği!

· Son 2 sezonda yediği gol.

· Galatasaray: 12, Fenerbahçe: 13.