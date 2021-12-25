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Birgül Erken İstanbul Boğazı'nda 50 metre tüpsüz dalıp rekor kırdı

#Birgül Erken#İstanbul Boğazı #Tüpsüz Dalış
Birgül Erken İstanbul Boğazında 50 metre tüpsüz dalıp rekor kırdı

Serbest Dalış Dünya Rekortmeni Milli sporcu Birgül Erken, İstanbul Boğaz’ında 50 metreye tek nefeste tüpsüz serbest dalış yaparak rekor kırdı.

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İstanbul Boğazı’nda, Vacrol ev sahipliğinde serbest dalış rekor denemesi gerçekleştirildi. Serbest Dalış Dünya Rekortmeni Milli sporcu Birgül Erken, boğazın akıntısına karşı kendi rekorunu 50 metreye tek nefeste tüpsüz serbest dalış yaparak kırdı. 50 yaşındaki Milli sporcu, içerisinde yurt içi ve yurt dışından binlerce kişinin yazdığı geleceğe mesajların yer aldığı Vacrol Zaman Kapsülü’nü de İstanbul Boğazı’na bırakarak bir ilke imza attı. "Geleceğe Tek Nefes" mottosuyla, aldığımız her sağlıklı nefesin önemine vurgu yaparak farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlik öncesinde konuşan Birgül Erken, "Heyecanlıyız su biraz soğuk gibi duruyor. İyi dilekler var içerisinde, bunları bir asır sonraya göndereceğim tek nefesle dalarak. 50 metreye dalarak bırakacağız, saklayacağız ve bu güzel dileklerin bir yaratım olduğuna inanıyorum. Sözcüklerin bir büyü olduğuna önce niyet sonra akıbet derler, güzel şeyler olacak. Bu denizin karanlık sularına indiğinde bunlar orada yeşerecek, tohum gibi ekeceğiz iyi dileklerimizi. Doğadaki şifanın peşindeyiz çünkü hepimiz doğanın bir parçasıyız. Bu doğanın adaptasyonu da doğadan gelen şifa da beni her geçen gün daha da ilerletiyor kendi yaptığım sporda. Nefesim çok önemli nefesin gücüne inanıyorum. Güzel şeylere iyi dileklerle" dedi.

"KESİNLİKLE ÖN HAZIRLIKSIZ DALMIYORUZ"

Boğazdaki akıntının büyük bir problem olduğuna değinen Birgül Erken, "Biz bunun keşif dalışlarını yaptık. İşinde uzman kişiler var, kesinlikle ön hazırlıksız dalmıyoruz. Biz bunların hepsini gerçekleştirdik ve ekibime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Birgül Erken İstanbul Boğazında 50 metre tüpsüz dalıp rekor kırdı



"BOĞAZDA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"

En derin performansının 81 metre olduğunu ve yaklaşık 4 dakika sürdüğünü ifade eden Birgül Erken, "Şu anda o kadar uzun tutmayacağız, zorlu bir su. Bu da bir mücadele, kendime karşı rekor kıracağım. Boğaz’da bir ilki gerçekleştiriyoruz aynı zamanda ayrıca belki de Boğaz’daki ilk derin dalış olacak. Herkesin kalbinde bir aslan yatıyor yeni rekorlar var. Bir buz altı Guinness dünya rekoru var, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapacağız. Bunun dışında da 100 metre hedefim. İlk 100 metreye dalan kadın serbest dalışçı olarak bu yıl benim yılım olacak" şeklinde konuştu.  

"GELECEĞE SÖZCÜKLERİN BÜYÜSÜNÜ BOĞAZ’IN SULARINA İNDİRDİK"

İstanbul Boğazı’nda tek nefeste 50 metreye tüpsüz dalış yaptıktan sonra konuşan Birgül Erken, "Dalışımızı gerçekleştirdik, gerçekten çok akıntılı bir gün. Lodos bizi vurdu ama biz ön dalışlarımızı da yapmıştık. Su çok soğuk değil alışacağım galiba soğuk suya. Boğazda bir ilk gerçekleştirdik. Çok heyecanlıyız. Ekibime çok teşekkür ediyorum, gece gündüz çalıştılar ve beni yalnız bırakmadılar. Vacrol kapsülle geleceğe sözcüklerin büyüsünü boğazın sularına indirdik" dedi. 

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#Birgül Erken#İstanbul Boğazı#Tüpsüz Dalış

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