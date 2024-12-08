Birghton 2-0'ı koruyamadı, 1 puana razı oldu! Ferdi Kadıoğlu...

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İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Ferdi Kadıoğlu'nun formasını giydiği Birghton Hove Albion, Leicester City'ye konuk oldu.

King Power Stadyumu'ndaki mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle sona erdi.

Brighton'un gollerini 37. dakikada Tariq Lamptey ve 79. dakikada Yankuba Minteh attı. Leicester City'nin beraberlik gollerini ise 86. dakikada Jamie Vardy ve 90+1. dakikada Bobby Reid kaydetti.

Brighton'da Milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Birghton Hove Albion, bu sonucun ardından puanını 24 yaptı ve 7. sırada yer aldı. Leicester City ise 14 puanla 16. sırada kaldı.

Premier Lig'in 16. haftasında Brighton, Crystal Palace'ı konuk edecek. Leicester City ise Newcastle United'a konuk olacak.