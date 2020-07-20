MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriBirevim Elazığ İl Özel İdare'nin başkanlığına Mustafa Alpay getirildi!
GeriBasketbol Birevim Elazığ İl Özel İdare'nin başkanlığına Mustafa Alpay getirildi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
Haber Giriş: 20.07.2020 - 14:54,Son Güncelleme:

Birevim Elazığ İl Özel İdare'nin başkanlığına Mustafa Alpay getirildi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Birevim Elazığ İl Özel İdare'nin başkanlığına Mustafa Alpay getirildi!
Abone Olgoogle-news

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare'nin başkanlığına Mustafa Alpay getirildi.

Kulüp başkanı Sebahattin Uçar'ın istifasının ardından gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda seçimlere tek liste halinde gidildi.

Seçim sonucunda Birevim Bir Gelecek Genel Müdürü ve BEKA Derneği Genel Başkanı Mustafa Alpay, kulüp başkanı seçilirken, başkan vekiliğine Elazığ Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, genel sekreter ve basın sözcülüğüne Ahmet Doğuş Cantürk, basketbol şube sorumluluğuna Orçun Sonat, futbol şube ve tesisler sorumluluğuna ise Murat Yerlikaya ile Ramazan Bulut getirildi.

Alpay yaptığı konuşmada, hem Süper Lig'de hem de Avrupa kupalarında Elazığ'ı en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Elazığ'a yakışacak en iyi kadroyu oluşturacaklarını ifade eden Alpay, "Kulüp olarak altyapıya önem vereceğiz. Buna yönelik yapacağımız çalışmalarla gelecek dönemde kadın basketbol takımımızda Elazığlı çocuklarımızın oynamasını sağlayacağız. Ayrıca Elazığ'da basketbol yeteneği olan gençlerimiz için erkek takımı da kuracağız." diye konuştu.

 

Birevim Elazığ İl Özel İdarenin başkanlığına Mustafa Alpay getirildi

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle