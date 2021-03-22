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Basketbol
Haber Giriş: 22.03.2021 - 18:36 | Son Güncelleme:

Birevim Elazığ İl Özel İdare: 88 - Beşiktaş HDI Sigorta: 82

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Birevim Elazığ İl Özel İdare: 88 - Beşiktaş HDI Sigorta: 82

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, sahasında Beşiktaş HDI Sigorta'yı 88-82 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi - Birevim Elazığ İl Özel İdare: 88 - Beşiktaş HDI Sigorta: 82
Salon: Elazığ İl Özel İdare

Hakemler: Kerem Baki, Umut Özgün Ergün, Yiğit Gönültaş
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Mitchell 29, Naile Çırak 4, Sera Özelçi 15, Cannon 22, Nika Baric 15, Şuğranur Hatice Sönmez 3
Beşiktaş HDI Sigorta: Senay Zeybek, İrem Naz Topuz 11, Alvarez 33, Elif Bayram 15, Ivankovic 14, Nur Sezen Yavuz, Melek Uzunoğlu 9
1. Periyot: 27-14
Devre: 47-45
3. Periyot: 61-62
Beş faulle çıkan: 37.22 İrem Naz Topuz (Beşiktaş HDI Sigorta)

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