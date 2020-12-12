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Basketbol
AA
Haber Giriş: 12.12.2020 - 17:19 | Son Güncelleme:

Birevim Elazığ İl Özel İdare 82-95 BOTAŞ

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Birevim Elazığ İl Özel İdare 82-95 BOTAŞ
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında BOTAŞ, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 95-82 yendi.

Salon: Elazığ İl Özel İdare

Hakemler: Hüseyin Çelik, Tolga Edis, Seda Esen,

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Emma Cannon 22, Kelsey Mitchell 24,
Nika Baric 4, Sera Özelçi 3, Naile İvegin Çırak 4, Gamze Takmaz 5, Nuran Tutsak 1, Jelena Dubljevic 19

BOTAŞ: Büşra Akbaş 22, Elizabeth Olatayo Williams 14, Bahar Çağlar 18, Sehernaz Çidal 13, Marina Baş 22, Erdenay Topçu 6,

1. Periyot: 18-30

Devre: 42-52

3. Periyot: 63-75

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