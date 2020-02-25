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Basketbol
AA
Haber Giriş: 25.02.2020 - 16:35,Son Güncelleme:/

Birevim Elazığ İl Özel İdare: 72 - Beşiktaş TRC İnşaat: 67

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Birevim Elazığ İl Özel İdare: 72 - Beşiktaş TRC İnşaat: 67
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Birevim Elazığ İl Özel İdare, 19. haftanın kapanış maçında Beşiktaş TRCİnşaat'ı 72-67 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Orkun Yurtdaş, Batuhan Söylemezoğlu

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Nihan Demirkol 3, Vaughn 22, Kübra Erat 16, Slonjsak 11, Nevin Kristen Vatansever 9, Sanem Gamze Zeren 8, Miray Şahin 3

Beşiktaş TRC İnşaat: Melisa Korkmaz 11, Bogicevic 18, Bahar Çağlar 17, Snytsina 11, Elif Emirtekin 10, Elif Bayram, Melek Uzunoğlu

1. Periyot: 14-22
Devre: 37-36
3. Periyot: 51-58

Birevim Elazığ İl Özel İdare: 72 - Beşiktaş TRC İnşaat: 67

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