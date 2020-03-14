Birevim Elazığ İl Özel İdare: 69 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 76
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 76-69 yendi.
Salon: Ankara
Hakemler: İbrahim Altıntaş, Ozan Gönen, Ahmet Kemal Digilli
Birevim Elazığ İl Özel İdare: Young 4, Williams 23, Vaughn 18, Kübra Erat 6, Nevin Kristen Vatansever 10, Sanem Gamze Zeren 3, Nihan Demirkol, Slonjsak 5
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 9, Özge Yavaş 12, Bazoukou 12, Abdelkader 16, Coates 9, Dürdane Gülşah Gümüşay 4, Gizem Başaran 4, Billings 10, Melike Tuğba Oral
1. Periyot: 19-15
Devre: 32-35
3. Periyot: 58-50
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