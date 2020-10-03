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Basketbol
AA
Haber Giriş: 03.10.2020 - 18:26 | Son Güncelleme:

Birevim Elazığ İl Özel İdare 102-105 Çankaya Üniversitesi

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Birevim Elazığ İl Özel İdare 102-105 Çankaya Üniversitesi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında oynanan ve uzatmaya giden maçta Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Birevim Elazığ İl Özel İdare'yi 105-102 yendi.

Salon: Elazığ İl Özel İdare

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Abdullah İlik, Eyyüp Ayhan

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Gamze Takmaz 20, Sera Özelçi 6, Gizem Sezer 4, Hanusova 23, Baric 17, Carter 10, Naile Çirak 10, Nihan Demirkol 8, Nur Nihan Dabakoğlu 4

Çankaya Üniversitesi: Zellous 33, White 32, Gizem Yavuz 10, Bahar Öztürk 7, Talbert 14, Özge Karataş 9, Kardelen Gezgin

1. Periyot: 22-28

Devre: 42-60

3. Periyot: 67-69

Normal süre: 92-92

5 faulle çıkanlar: 33.33 Nihan Demirkol, 36.11 Sera Özelçi (Birevim Elazığ İl Özel İdare), 36.01 Talbert (Çankaya Üniversitesi)

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