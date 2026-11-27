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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde beşinci hafta karşılaşmalarının tamamlanmasıyla birlikte 36 takımlı lig aşamasında heyecan giderek artıyor. Galatasaray, sahasında İngiliz ekibi Aston Villa’yı 1-0 mağlup ederken Fenerbahçe ise Shakhtar deplasmanından aynı skorla galip döndü. Beş maç sonunda Galatasaray 9 puanla 14. sırada, Fenerbahçe ise 8 puanla 16. sırada yer alıyor. İki ekibimiz ilk 24’e kalıp play-off oynama yolunda büyük avantaj sağlarken ilk 8 için de şanslarını korudu. Peki ekiplerimizin şansı ne, kalan maçlarda kaç puan yeterli olabilir, bunu inceleyelim.

BARAJIN YÜKSELMESİ OLASI

36 takımlı yeni lig formatında ilk 8 sırayı alan ekipler doğrudan son 16’ya yükselirken, 9-24. sıralar arasında yer alan takımlar eleme play-off turu oynayacak. İlk 24’ün dışında kalan takımlar ise Avrupa’ya veda edecek. Mevcut puan tablosu ve kalan karşılaşmalar Monte Carlo simülasyonu ve Poisson dağılımı gibi metotlar kullanılarak değerlendirildiğinde 10-11 puan bandının (Geçen sezonki yükselme barajı 9 puandı) ilk 24 için önemli bir eşik olması bekleniyor. Galatasaray’ın 9 puanı bulunması nedeniyle kalan üç karşılaşmada alacağı 1-2 puan dahi takımın ilk hedefe ulaşmasını sağlayacak.

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FENERBAHÇE’YE 3’TE 3 GEREKİYOR

Fenerbahçe'nin ise mevcut 8 puanını en az 10-11 seviyesine çıkarması gerekiyor. Bu da 1 galibiyetin Kanarya’ya play-off için yeterli olacağı anlamına geliyor. Doğrudan son 16 turuna kalmak isteyen takımlar açısından mücadele çok daha zorlu. Simulasyonlara göre 17 puan kesin olarak takımları ilk 8’e taşıyacak ancak muhtemelen 16 puan dahi yeterli olacak. Galatasaray’ın 9 puandan 16’ya ulaşabilmesi için kalan üç maçta 7 puan toplaması gerekiyor. Fenerbahçe’nin ise 8 puandan 16’ya ulaşabilmesi için 8 puan toplaması gerekiyor. Bu da 3 maçta 3 galibiyeti zorunlu kılıyor.

G.SARAY’IN RAKİPLERİ POTA DIŞINDA

· KALAN üç maça bakıldığında Galatasaray kâğıt üstünde daha kolay rakiplere sahip zira hem AEK hem de Feyenoord sadece 3’er puana sahip. AEK sarı kırmızılılara karşın adeta var olma savaşı verecek. Feyenoord, Galatasaray deplasmanına iddiasını yitirmiş bir takım olarak çıkabilir. Zirve yarışındaki PSG ise Aslan’ın en zorlu sınavı olacak. Fenerbahçe’nin üç rakibi ise şu anda play-off potasında. Atletico 7, LASK ve Villarreal ise altışar puanda. Sarı lacivertlilerin bu ekiplerle oynayacağı maçlar iki taraf için de ‘ya tamam ya devam’ mücadelesi şeklinde olacak.

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PUAN DEVLER LİGİ PUAN DURUMU EŞİTLİĞİNDE HANGİ KRİTERLERE BAKILIYOR?

1. Genel averaj

2. Atılan gol sayısı

3. Deplasmanda atılan gol sayısı

4. Galibiyet sayısı

5. Deplasman galibiyeti sayısı

6. Karşılaşılan rakiplerin toplam puanı

7. Rakiplerin toplam averajı

8. Rakiplerin attığı toplam gol

9. Disiplin puanı

10. UEFA kulüp katsayısı